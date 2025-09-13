Nii Malõgina kui Seeman langesid paarismängus välja

Johannes Seeman mängis Plaisir'i M25 ITF-i tenniseturniiri paarismängu poolfinaalis, aga koos Constantin Bittoun Kouzmine'iga (Prantsusmaa) pidid nad vastu võtma kaotuse neljandana asetatud Prantsusmaa paarilt Yanis Ghazouni Durand – Axel Garcian.

Võimalusi Kouzmine'il ja Seemanil eriti polnud, sest mõlemas setis jäid nad üsna kiiresti kaotusseisu ning lõpptulemus oli 4:6, 2:6. Esimeses setis otsustas vastaste murre seisul 1:1, aga teises setis tegi Prantsusmaa paar kohe kaks murret, minnes 3:0 ette, vahendab tennisnet.ee.

Elena Malõgina mängis Bukaresti W75 turniiril ringi võrra tagapool ehk veerandfinaalis, aga kaotusest polnud temalgi pääsu. Koos Alexandra Irina Angheliga (Rumeenia) jäid nad esimesena asetatud Alžeeria-Kreeka paarile Ines Ibbou'le ja Despina Papamichailile alla 1:6, 2:6.