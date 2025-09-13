X!

Nii Malõgina kui Seeman langesid paarismängus välja

Tennis
Johannes Seeman
Johannes Seeman Autor/allikas: Igor Pissarev
Tennis

Johannes Seeman mängis Plaisir'i M25 ITF-i tenniseturniiri paarismängu poolfinaalis, aga koos Constantin Bittoun Kouzmine'iga (Prantsusmaa) pidid nad vastu võtma kaotuse neljandana asetatud Prantsusmaa paarilt Yanis Ghazouni Durand – Axel Garcian.

Võimalusi Kouzmine'il ja Seemanil eriti polnud, sest mõlemas setis jäid nad üsna kiiresti kaotusseisu ning lõpptulemus oli 4:6, 2:6. Esimeses setis otsustas vastaste murre seisul 1:1, aga teises setis tegi Prantsusmaa paar kohe kaks murret, minnes 3:0 ette, vahendab tennisnet.ee.

Elena Malõgina mängis Bukaresti W75 turniiril ringi võrra tagapool ehk veerandfinaalis, aga kaotusest polnud temalgi pääsu. Koos Alexandra Irina Angheliga (Rumeenia) jäid nad esimesena asetatud Alžeeria-Kreeka paarile Ines Ibbou'le ja Despina Papamichailile alla 1:6, 2:6.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

tenniseuudised

09:27

Nii Malõgina kui Seeman langesid paarismängus välja

12.09

Kapten Ivanov: Glinka vastane oli nagu ämblik, kes vaikselt oma võrku koob

12.09

Davise karikasari: Lajal võitis tasavägise avamängu, aga Glinka kaotas Uuendatud

12.09

Lajal kiitis võidu järel kodupublikut: nad tõid tähtsatel hetkedel energiat

11.09

Lajal avab Davise karikamatši Mehhiko teise reketi vastu

11.09

Seeman sai loobumisvõiduga poolfinaali

10.09

Endine maailma esireket sai dopinguametniku tõukamise eest tegutsemiskeelu

10.09

Malõgina kaotas Rumeenias avaringis

10.09

15-aastane Brasiilia tennisist tegi kodusel turniiril ajalugu

09.09

Seeman ja Malõgina alustasid ITF-i turniiril võidukalt

09.09

Ühendkuningriigi esireketi hooaeg sai vigastuse tõttu läbi

08.09

Margus Uba: Alcaraz on hetkel maailma parim mängija

08.09

Glinka tõusis maailma edetabelis 300 parima piirile

08.09

Alcaraz lükkas Sinneri New Yorgis kindla võiduga troonilt

07.09

Glinka kaotas Challengeri finaali eduseisust

multimeedia

sport.err.ee uudised

11:55

VAATA OTSE | Kergejõustiku MM-i avapäeval selgub veel kolm maailmameistrit Uuendatud

11:45

Prokuratuur lõpetas Pohlaku kriminaalasja, konkurentsiamet peab veel otsustama

11:11

Tallinna maratoni poolmaratonil olid kiireimad Keenia jooksjad

10:49

Rebane: Duplantis on praegu maailma superstaar, ta on asendanud Bolti

09:58

Gouram tegi Saksamaal skoori ja kindlustas Herthale viigipunkti

09:27

Nii Malõgina kui Seeman langesid paarismängus välja

08:33

Tänak katkestamisest: seda on raske seedida

08:05

Tokyo MM-i esimesed kuldmedalid läksid Kanadasse ja Hispaaniasse

00:08

Kahekordne maailmameister Alaphilippe teenis Tudori särgis esimese võidu

12.09

Mõlemad Eesti paarid pääsesid U-18 EM-il alagrupist edasi

12.09

OTSEBLOGI | Tänak katkestas Tšiili ralli liidrikohalt Uuendatud

12.09

Türgi alistas EM-i poolfinaalis Kreeka koguni 26 punktiga

12.09

Viis klubi nõudsid Pohlakult juba varem vastuseid: ta ei ole valmis õigluse eest võitlema Uuendatud

12.09

ETV spordisaade, 12. september

12.09

Kapten Ivanov: Glinka vastane oli nagu ämblik, kes vaikselt oma võrku koob

12.09

Davise karikasari: Lajal võitis tasavägise avamängu, aga Glinka kaotas Uuendatud

12.09

Philipsen teenis kolmanda etapivõidu, Mihkels ei saanud lõpus sprintida

12.09

Lajal kiitis võidu järel kodupublikut: nad tõid tähtsatel hetkedel energiat

12.09

Taas võimsalt alustanud Saksamaa oli poolfinaalis Soomele liiast

12.09

Kauaaegne sponsor lõpetas jalgpalliliiduga koostöö

loetumad

12.09

OTSEBLOGI | Tänak katkestas Tšiili ralli liidrikohalt Uuendatud

08:33

Tänak katkestamisest: seda on raske seedida

12.09

Viis klubi nõudsid Pohlakult juba varem vastuseid: ta ei ole valmis õigluse eest võitlema Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

12.09

Kauaaegne sponsor lõpetas jalgpalliliiduga koostöö

12.09

Markkanen: selliseks mänguks lisamotivatsiooni leida vaja ei ole

11:55

VAATA OTSE | Kergejõustiku MM-i avapäeval selgub veel kolm maailmameistrit Uuendatud

12.09

Kilumets Tokyost: kergejõustikufännid peavad tööpäevast minuteid näpistama

11.09

Täismahus: Pohlak selgitab enda vaateid Venemaa-küsimuses

12.09

Taas võimsalt alustanud Saksamaa oli poolfinaalis Soomele liiast

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo