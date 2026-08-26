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Tamm pääses Taipeis kindla võiduga teise ringi

Tennis
Kristjan Tamm
Kristjan Tamm Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Taipei World Tennis M25 turniiril alistas Kristjan Tamm põhiturniiri esimeses ringis Ren Nakamura (Jaapan, ATP 1674.) 6:3, 6:1.

Mõlemad mehed läbisid Taipeis kvalifikatsiooni, aga tasemevahe oli kolmapäeval ilmne, vahendab Tennisnet.ee. Põnevust jätkus seisuni 3:3, kui mõlemad oma servi hoidsid. Seejärel läks Tamm oma teed ja võitis viimasest kümnest geimist üheksa, mis tähendas koguni nelja murret.

Teises ringis kohtub Tamm viiendana asetatud Prantsusmaa tennisisti Arthur Weberiga (ATP 398.). 34-aastane Weber on võitnud aastatel 2022-25 üheksa turniiri, neist üks on ka Challenger 50.

Kõik turniirid on Weber võitnud aga Aasias, millest võib tenniseportaali hinnangul järeldada, et seal ta ka elab ning on ehk kuumusega harjunud. Weberi parim edetabelikoht on 2023. aasta oktoobrist 303.

Toimetaja: Anders Nõmm

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