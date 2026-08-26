Tamm pääses Taipeis kindla võiduga teise ringi

Mõlemad mehed läbisid Taipeis kvalifikatsiooni, aga tasemevahe oli kolmapäeval ilmne, vahendab Tennisnet.ee. Põnevust jätkus seisuni 3:3, kui mõlemad oma servi hoidsid. Seejärel läks Tamm oma teed ja võitis viimasest kümnest geimist üheksa, mis tähendas koguni nelja murret.

Teises ringis kohtub Tamm viiendana asetatud Prantsusmaa tennisisti Arthur Weberiga (ATP 398.). 34-aastane Weber on võitnud aastatel 2022-25 üheksa turniiri, neist üks on ka Challenger 50.

Kõik turniirid on Weber võitnud aga Aasias, millest võib tenniseportaali hinnangul järeldada, et seal ta ka elab ning on ehk kuumusega harjunud. Weberi parim edetabelikoht on 2023. aasta oktoobrist 303.