Malõgina kaotas Rumeenias avaringis

Malõgina (WTA 447.) jäi 1:6, 3:6 alla austerlanna Lilli Taggerile (WTA 347.). 17-aastane Tagger, kes on tänavu mänginud kahes ITF-i finaalis ja võitnud neist ühe, on sel hooajal nüüd võitnud 50 mängu. Tagger võitis tänavu ka Prantsusmaa lahtiste noorteturniiri.

Malõgina servis ühe ässa ja tegi viis topeltviga, Tagger sai kirja samuti ühe ässa ja neli topeltviga. Malõgina realiseeris 12 murdevõimalusest kaks, Tagger suutis üheksast murdepallist ära kasutada kuus. Mängitud punktidest võitis Tagger 66 ja Malõgina 44.

Koos rumeenlanna Alexandra Irina Angheliga mängib Malõgina ka paarismängu, kus nad on jõudnud veerandfinaali.

W15 kategooria turniiril Tuneesias Monastiris kaotas läbi kvalifikatsiooni põhiturniirile jõudnud Carol Plakk 2:6, 5:7 turniiril teisena asetatud itaallanna Arianna Zucchinile. Nn õnneliku kaotajana põhitabelisse pääsenud Andrea Roots pidi avaringis tunnistama ameeriklanna Raveena Kingsley 6:4, 6:1 paremust. Plakk ja Roots osalevad Monastiris koos ka paarismänguturniiril.