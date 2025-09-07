Sabalenka alistas kahes setis Anisimova ja kaitses USA lahtiste tiitlit

Karjääri teises slämmifinaalis mänginud Anisimova kaotas kohe oma esimese servigeimi, aga murdis siis kaks korda vastu ja läks 3:2 juhtima. Oma järgmises kahes servigeimis õnnestus ameeriklannal siis kokku võita vaid üks punkt. Teises setis jäi Anisimova 3:5 kaotussisu, võitis kolm geimi järjest, ent Sabalenka tegi kiires lõppmängus kaks minimurret ja lõpetas mängu oma kolmanda matšpalliga.

Sabalenka mängis tänavu slämmifinaalis kolmandat korda, Austraalias kaotas ta tiitlikaitsjana kolmes setis Madison Keysile ning Prantsusmaal Coco Gauffile. "Pärast Prantsusmaa lahtiseid pidin neid finaale analüüsima ja midagi õppima, sest ma ei tahtnud, et see korduks uuesti ja uuesti," rääkis valgevenelanna pärast Anisimova alistamist.

"Mulle tundus, et kui jõudsin juba finaali, tähendas see, et võidan kogu turniiri. Mingis mõttes ei oodanud ma, et vastased tulevad ja annavad lahingu. Eeldasin, et kõik tuleb kergelt kätte ja see oli täielikult vale mõtteviis. Selle finaali eel otsustasin, et kontrollin oma emotsioone," lisas karjääri neljanda slämmitiitli võitnud Sabalenka.

Laupäevases finaalis oli jõulise mängustiiliga Sabalenka lähenemine konservatiivsem: ta lõi kohtumise jooksul vaid ühe ässa ning tema esimese servi õnnestumise protsent oli 65, 15 lihtvea kõrval sooritas ta 13 äralööki. Anisimova jäi Sabalenka surve alla ning maailma edetabelis nüüd neljandale kohale kerkiv ameeriklanna tegi finaalis 29 lihtviga. Kuuest murdevõimalusest kasutas maailma esireket ära viis.