Sinner ja Alcaraz mängivad USA lahtiste finaalis ka edetabeli esikoha nimel

Tennis
Jannik Sinner ja Carlos Alcaraz
Jannik Sinner ja Carlos Alcaraz
Tennis

Tennisehooaja viimasel slämmiturniiril, USA lahtistel selgusid öösel vastu laupäeva finalistid ning kolmandat slämmi järjest on nendeks esireket Jannik Sinner ja teine reket Carlos Alcaraz. Lisaks võidukarikale on kaalul ka maailma esireketi staatus.

Alcaraz võitis poolfinaalis Novak Djokovici (ATP 7.) vastu esimesed kaks geimi ning ei lubanud 38-aastasel serblasel kordagi viigistada, vormistades esimese setipalliga 6:4 võidu. Teises setis näitas aga Djokovic klassi, kui võitis esimesed kolm geimi, kuid 22-aastane Alcaraz vastas samaga ja viigistas. Sett läks seejärel lõppmängu, kus Alcaraz 7:4 võidu teenis.

Kolmas sett läks Alcarazil juba lihtsamalt ning ta alistas väsinud Djokovici 6:2, tagades kolmandat korda sel hooajal koha slämmifinaalis. "See on vapustav tunne ja tähendab minu jaoks väga palju. Ma ei ütleks, et see on olnud mu parim turniir, aga olen algusest lõpuni olnud heal tasemel," sõnas hispaanlane, kes pole USA lahtistel seni settigi kaotanud.

Tema vastaseks finaalis tuleb ei keegi muu kui maailma esireket Jannik Sinner, kes alistas kanadalase Felix Auger-Aliassime (ATP 27.) 6:1, 3:6, 6:3, 6:4. Itaallasest sai neljas mees profitennise ajastul, kes ühel hooajal kõigil slämmiturniiridel finaali pääsenud.

"Mul on olnud ilmselgelt suurepärane hooaeg. Slämmid on hooaja kõige olulisemad turniirid ja ma leian end veel ühes finaalis. Paremaks minna ei saa," sõnas Sinner.

Eesti aja järgi pühapäeva õhtul kell 21 algav finaal on nende viies kohtumine sel hooajal - kõik on olnud finaalides. Alcaraz on võitnud tänavu kolm kohtumist, Cincinnati ja Rooma Masters-sarja turniiridel, Sinner teenis oma võidu Wimbledonis. Omavahelises seerias on nad kohtunud kokku 14 korda, Alcarazil on ette näidata üheksa võitu.

Sinner ja Alcaraz on kerkinud selgelt meeste tennise valitsejateks: hoolimata võitjast on nemad kaks võitnud viimased kaheksa suurt slämmi. Lisaks saab neist esimene paar profitennise ajastul, kes ühel hooajal kolmes slämmifinaalis mänginud, hooaja alguses mängis Sinner Austraalia lahtiste finaalis Alexander Zvereviga.

Lisaks järjekordsele slämmivõidule on aga kaalul ka maailma edetabeli esikoht: Alcarazist sai 2022. aasta USA lahtistel ajaloo noorim esireket, kuid järgmise aasta jooksul võttis Djokovic korduvalt hispaanlaselt esikoha ära. Djokovic võitis 2023. aastal kolm suurt slämmi ja püsis esikohal kuni 2024. aasta juunini, mil Sinner tippu kerkis ja on seal figureerinud 65 nädalat.

"Ma ei tea, mida enamat ma teha saanud oleks," tõdes Djokovic pärast poolfinaali. "Tulevikus läheb Sinneri ja Alcarazi tõkkest üle hüppamisega väga raskeks. Nad on lihtsalt liiga head. Olen neile järjest slämmiturniiride poolfinaalis kaotanud, nende tase on ülimalt kõrge."

Toimetaja: Kristjan Kallaste

