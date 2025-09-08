Margus Uba: Alcaraz on hetkel maailma parim mängija

Meeste tennise edetabeli tipus toimus sel nädalal muudatus, kui hispaanlane Carlos Alcaraz alistas USA lahtiste finaalis itaallase Jannik Sinneri ning kerkis ühtlasi maailma esireketiks. Tenniseekspert Margus Uba ütles Vikerraadiole, et Alcaraz oli hooaja viimasel slämmiturniiril kahtlemata parim mängija.

Alcaraz oli New Yorgis uskumatult heas vormis ning ei kaotanud enne finaali ühtki setti. Sinneril õnnestus otsustavas mängus küll üks sett võita, aga hispaanlane tõestas taaskord oma kõrget taset ja vormistas 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 võidu, millega tõusis ühtlasi maailma esireketiks.

"Terve kahe nädala jooksul oli Alcaraz üle prahi, kahtlemata selle turniiri võitis ja ta on hetkel maailma parim mängija," ütles tenniseekspert Margus Uba. "Ta õhkas enesekindlusest, oli niivõrd terav ja oli näha, et ta on füüsiliselt meeletult heas vormis. Ta oli tahtmist täis ja kõik ootasid Sinneri ja Alcarazi finaali. Ega see väga teistmoodi ei saanudki minna."

"Alcaraz oli selleks sündmuseks palju paremini valmis kui itaallane," lisas ekspert.

22-aastane Alcaraz ja temast kaks aastat vanem Sinner esindavad tennise olevikku ja ka tulevikku - viimase kahe aasta jooksul pole ükski teine mees slämmiturniiri võitnud, Alcaraz kogus USA-s oma kuuenda slämmitiitli ning Sinneri auhinnakapis on neli slämmivõitu.

Kas maailmas on mõni mees, kes võiks nende kõrvale kerkida? "Praegu on väga raske näha, kes võiks samale tasemele küündida. Samas, nagu näitas terve USA lahtiste turniir ja teised slämmiturniirid sel hooajal, et noori ja näljaseid tuleb peale üksjagu," arvas Uba. "Samamoodi ei oodanud mõni aasta tagasi, et Sinner ja Alcaraz saavutavad järsku sellise taseme. Oleks ju tore, kui keegi tuleb veel seda vett segama."

Eelmise põlvkonna lipp pole aga veel langetatud, sest Novak Djokovic ei anna alla ja jõudis sel hooajal kõigil neljal slämmiturniiril poolfinaali, kuid 25. slämmivõitu teenida ei õnnestunud. Uba ei usu, et serblane veel ühe slämmijuubelini jõuab, kuid ega tal polegi midagi enam võita.

"Müts maha 38-aastase Djokovici ees," ütles ekspert. "Ta oli US Openil ilma ühtegi eelturniiri mängimata ja andis poolfinaalis Alcarazile veel korraliku lahingu. Tõsi, kolmandas setis viskas juba rätiku põrandale. Djokovic, kes võitis eelmisel hooajal Pariisi olümpiamängude finaalis oma elu tähtsaima mängu ja suuresti tänu sellele olümpiakullale üldse käimasoleval hooajal Djokovici veel platsil nägime."

"38 aasta vanuselt jõuda kõigil neljal suure slämmi turniiril poolfinaali välja, see on hämmastav! See näitab selle mehe taset ja tahtejõudu," lisas Uba.

Naiste esireketina jätkab Arina Sabalenka, kes võidutses USA lahtistel teist aastat järjest, alistades finaalis kodupubliku ees mänginud Amanda Anisimova kahes setis. "Samad sõnad, mis Alcarazi suhtes, ennekõike enesekindlus," ütles ekspert. "Sabalenka oli terve finaali vältel Anisimovast päris tublisti etem. Ka naiste tiitel läks igati õigustatult Sabalenkale."