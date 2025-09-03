Alcaraz ja Djokovic selgitavad USA lahtistel ühe finalisti

USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel selgus meesüksikmängus esimene poolfinaalpaar, kui omavahel lähevad vastamisi Carlos Alcaraz (ATP 2.) ja Novak Djokovic (ATP 7.).

Teise paigutusega Alcaraz teenis kaheksa parema seas kindla võidu, kui oli kaks tundi kestnud kohtumises 6:4, 6:2, 6:4 üle 20. asetatud tšehhist Jiri Leheckast (ATP 21.). Kahe-aastase pausi järel USA lahtistel poolfinaali jõudnud Alcaraz ei ole tänavusel turniiril veel ühtegi setti kaotanud.

USA lahtiste neljakordne võitja Djokovic lülitas 6:3, 7:5, 3:6, 6:4 võiduga konkurentsist välja neljandana asetatud Taylor Fritzi (ATP 4.). Ameeriklane oli kogu kohtumise raskustes murdepallide realiseerimisega ning suutis 13 võimalusest ära kasutada vaid kaks.

Alcarazi ja Djokovici omavaheliste mängude seis on 5:3 serblase kasuks, seejuures kuuluvad kaks viimast võitu Djokovicile. USA lahtistel ei ole nad varem vastamisi olnud.

Ülejäänud poolfinalistid selguvad kolmapäeval, kui omavahel kohtuvad tiitlikaitsja Jannik Sinner (ATP 1.) - Lorenzo Musetti (ATP 10.) ning Alex de Minaur (ATP 8.) - Felix Auger-Aliassime (ATP 27.).