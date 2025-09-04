Osaka naasis USA lahtistel poolfinaali, Anisimova võttis Swiatekilt revanši

Endine naiste tennise esireket Osaka (WTA 24.) kohtus veerandfinaalis tšehhitari Karolina Muchovaga (WTA 13.) ning sai tasavägise avaseti lõpus hakkama matši esimese murdega, vormistades 6:4 võidu. Teine sett kulges samuti tasavägiselt, aga Osaka realiseeris lõppmängus teise matšpalliga 7:6 (3) võidu ja edasipääsu.

2018. ja 2020. aastal USA lahtistel võidutsenud, aga 2023. aastal emaks saanud Osaka polnudki pärast emaduspuhkuse lõppu slämmiturniiril poolfinaali pääsenud.

"Kõik emad profituuril inspireerivad mind. Aga tunnen ikkagi, et ma ei tee piisavalt. Mõtlen sellele, kuidas kõik teised emad tagasi väljakule tulid ja kohe hästi mängisid ja tunnen, et minuga on midagi lahti," tunnistas Osaka pärast matši. "Tean, et Belinda [Bencic] jõudis kohe Wimbledonil poolfinaali ja tundsin, et olen seda võistlust kaotamas."

"Mul oli pinge peal, aga nüüd olen siin ja tunnen, et mu õlgadelt on koormus langenud," lisas jaapanlanna.

Osaka läheb finaalis vastamisi ameeriklanna Amanda Anisimovaga (WTA 9), kes teenis maailma teise reketi Iga Swiateki üle magusa võidu. Poolatar teenis tänavu Wimbledoni slämmiturniiri finaalis Anisimova üle hiilgava 6:0, 6:0 võidu.

Kodupubliku tuge nautiv Anisimova kaotas esimeses geimis oma servi, aga murdis kohe vastu ning suutis kümnendas setis taas murda, vormistades 6:4 võidu. Teises setis jäi ameeriklanna 0:2 kaotusseisu, aga kaevas sellest välja ning võitis 3:3 viigist kolm geimi järjest, teenides 6:3 võiduga poolfinaalkoha.

"See matš oli väga erinev kõigist teistest, mis oma karjääris mänginud olen," sõnas Anisimova. "Proovisin viimased 24 tundi selle jaoks õiget meelsust leida, valmistasin end pigem vaimselt ette. Olen väga rahul sellega, kuidas sellega hakkama sain."

Teises poolfinaalis mängivad esireket Arina Sabalenka ja ameeriklanna Jessica Pegula (WTA 4.)