X!

Osaka naasis USA lahtistel poolfinaali, Anisimova võttis Swiatekilt revanši

Tennis
Naomi Osaka
Naomi Osaka Autor/allikas: SCANPIX/AP
Tennis

Kahekordne USA lahtiste võitja Naomi Osaka teenis märgilise võidu, kui tagas esimest korda pärast emaks saamist koha poolfinaalis. Amanda Anisimova võttis Iga Swiatekilt Wimbledoni finaali eest revanši.

Endine naiste tennise esireket Osaka (WTA 24.) kohtus veerandfinaalis tšehhitari Karolina Muchovaga (WTA 13.) ning sai tasavägise avaseti lõpus hakkama matši esimese murdega, vormistades 6:4 võidu. Teine sett kulges samuti tasavägiselt, aga Osaka realiseeris lõppmängus teise matšpalliga 7:6 (3) võidu ja edasipääsu.

2018. ja 2020. aastal USA lahtistel võidutsenud, aga 2023. aastal emaks saanud Osaka polnudki pärast emaduspuhkuse lõppu slämmiturniiril poolfinaali pääsenud.

"Kõik emad profituuril inspireerivad mind. Aga tunnen ikkagi, et ma ei tee piisavalt. Mõtlen sellele, kuidas kõik teised emad tagasi väljakule tulid ja kohe hästi mängisid ja tunnen, et minuga on midagi lahti," tunnistas Osaka pärast matši. "Tean, et Belinda [Bencic] jõudis kohe Wimbledonil poolfinaali ja tundsin, et olen seda võistlust kaotamas."

"Mul oli pinge peal, aga nüüd olen siin ja tunnen, et mu õlgadelt on koormus langenud," lisas jaapanlanna.

Osaka läheb finaalis vastamisi ameeriklanna Amanda Anisimovaga (WTA 9), kes teenis maailma teise reketi Iga Swiateki üle magusa võidu. Poolatar teenis tänavu Wimbledoni slämmiturniiri finaalis Anisimova üle hiilgava 6:0, 6:0 võidu.

Kodupubliku tuge nautiv Anisimova kaotas esimeses geimis oma servi, aga murdis kohe vastu ning suutis kümnendas setis taas murda, vormistades 6:4 võidu. Teises setis jäi ameeriklanna 0:2 kaotusseisu, aga kaevas sellest välja ning võitis 3:3 viigist kolm geimi järjest, teenides 6:3 võiduga poolfinaalkoha.

"See matš oli väga erinev kõigist teistest, mis oma karjääris mänginud olen," sõnas Anisimova. "Proovisin viimased 24 tundi selle jaoks õiget meelsust leida, valmistasin end pigem vaimselt ette. Olen väga rahul sellega, kuidas sellega hakkama sain."

Teises poolfinaalis mängivad esireket Arina Sabalenka ja ameeriklanna Jessica Pegula (WTA 4.)

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

tenniseuudised

11:23

Eesti tennisemeeskond võõrustab Mehhikot parimas koosseisus

10:27

Osaka naasis USA lahtistel poolfinaali, Anisimova võttis Swiatekilt revanši

09:52

Kaasmaalase alistanud Sinner marssis poolfinaali

03.09

Tasavägise veerandfinaali võitnud Auger-Aliassime kordas karjääri parimat saavutust

03.09

Kalevi spordihallis toimub endiseid tennisetippe kaasav šõumäng

03.09

Glinka alistas Prantsusmaal maailma 70. reketi, Lajal samuti võidukas

03.09

Kyrgios alustas sõnasõda Sabalenkaga: kas tõesti arvate, et pean 100% pingutama?

03.09

Maailma esireket pääses USA lahtistel mänguta poolfinaali

03.09

Alcaraz ja Djokovic selgitavad USA lahtistel ühe finalisti

02.09

Eestlannad kaotasid kvalifikatsiooni otsustavas ringis

02.09

Pegula jõudis kodusel slämmil teist aastat järjest nelja parema sekka

02.09

Mölder kaotas Monastiris avaringis maratonmatši

02.09

Sinner loovutas kaheksandikfinaalis ainult kolm geimi

01.09

Osaka vajas tunamulluse võitja Gauffi alistamiseks vaid 66 minutit

01.09

Sabalenka jätkas kindlalt, Townsend raiskas kaheksa matšpalli

multimeedia

sport.err.ee uudised

11:23

Eesti tennisemeeskond võõrustab Mehhikot parimas koosseisus

10:59

Mistra alustab euroteekonda Austrias: eksimisruumi ei ole

10:27

Osaka naasis USA lahtistel poolfinaali, Anisimova võttis Swiatekilt revanši

09:52

Kaasmaalase alistanud Sinner marssis poolfinaali

09:16

USA meedia: Clippers üritas Leonardi lepinguga palgareegleid üle mängida

08:38

Mihkels ERR-ile: olen kuulnud, et nüüd protesteeritakse Vuelta vastu

08:05

EST1 Racing ja Reimann võtavad mõõtu 12-tunnisel Porsche väljakutsel

03.09

Türgi jättis Serbia alagrupivõiduta, oodata on Baltikumi kaheksandikfinaali

03.09

Tasavägise veerandfinaali võitnud Auger-Aliassime kordas karjääri parimat saavutust

03.09

Treeningul kukkunud Froome sai ka ohtliku südametrauma

03.09

Lisovskaja edestas Langerbauri ja sõidab OM-kvalifikatsioonivõistlusele Uuendatud

03.09

Enden: mina olin täiesti kindel, et me võidame selle mängu Uuendatud

03.09

ETV spordisaade, 3. september

03.09

Eesti kaotas otsustava mängu ja ei pääsenud EM-il alagrupist edasi Uuendatud

03.09

Peep Pahv: Eesti polnud veel edasipääsuks valmis

03.09

Läti korvpallikoondis lõpetas alagrupi suure võiduga

03.09

Vuelta etapivõitja jäi protestijate kartuses selgitamata

03.09

Tass vastaste tähe eemaldamisest: arvasime, et mäng hakkab kergemaks minema Uuendatud

03.09

Treier: praegu tundub, et siit pole midagi positiivset kaasa võtta Uuendatud

03.09

Eestit vedanud Konontšuk: näen seda teist vabaviset pikalt õudusunenägudes Uuendatud

loetumad

03.09

Eesti kaotas otsustava mängu ja ei pääsenud EM-il alagrupist edasi Uuendatud

01.09

Ülivõimas Saksamaa päästis Eesti koondise nukrast rekordist

03.09

Eesti maletaja kolis Venemaa lipu alla

03.09

Eestit vedanud Konontšuk: näen seda teist vabaviset pikalt õudusunenägudes Uuendatud

03.09

Enden: mina olin täiesti kindel, et me võidame selle mängu Uuendatud

03.09

Paul Aron teeb sel nädalal oma F1 karjääris järgmise sammu

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

03.09

Kyrgios alustas sõnasõda Sabalenkaga: kas tõesti arvate, et pean 100% pingutama?

03.09

Olümpiavõitja pöördus kohustuslikust sootestist pääsemiseks spordikohtusse

03.09

Maailma esireket pääses USA lahtistel mänguta poolfinaali

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo