Tiitlikaitsja Sabalenka jõudis ka tänavu finaali

Esimeses setis haaras initsiatiivi Sabalenka, kes asus murde järel 4:2 juhtima, kuid kaotas seejärel kaks korda oma pallingugeimi. Avasett kuulus seega Pegulale 6:4.

Teises setis leidis Sabalenka oma mängu. Maailma esireketi löögid muutusid järjest teravamaks, samas kui Pegula hakkas lihtvigadega patustama. Sabalenka sai kiire 3:0 algedu ja teenis lõpuks 6:3 setivõidu.

Sabalenka alustas otsustavat kolmandat setti murdega. Pegula teenis seejärel neli murdevõimalust, aga ta raiskas need kõik ära ning Sabalenka võitis viimase seti 6:4.

27-aastane valgevenelanna jõudis karjääris seitsmendat korda suure slämmi turniiril finaali ja USA lahtistel kolmandat aastat järjest. Mullu alistas ta finaalis Pegula, kuid aasta varem pidi tunnistama Coco Gauffi paremust.

Teises poolfinaalis sai ameeriklanna Amanda Anisimova (WTA 9.) ligi kolm tundi kestnud mängus 6:7 (4), 7:6 (3), 6:3 jagu neljakordsest slämmivõitjast Naomi Osakast (WTA 24.). 24-aastane Anisimova pääses finaali teist slämmiturniiri järjest – paar kuud tagasi Wimbledonis jäi ta geimigi võitmata alla Iga Swiatekile.

Sabalenka ja Anisimova seniste omavaheliste matšide seis on 6:3 ameeriklanna kasuks. Naiste üksikmängu võitja selgub Eesti aja järgi ööl vastu pühapäeva.