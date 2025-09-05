X!

Tiitlikaitsja Sabalenka jõudis ka tänavu finaali

Tennis
Arina Sabalenka.
Arina Sabalenka. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Tennis

Naiste tennise maailma esireket Arina Sabalenka alistas USA lahtistel nelja parema seas Jessica Pegula (WTA 4.) ning tagas endale kolmandat aastat järjest koha finaalis.

Esimeses setis haaras initsiatiivi Sabalenka, kes asus murde järel 4:2 juhtima, kuid kaotas seejärel kaks korda oma pallingugeimi. Avasett kuulus seega Pegulale 6:4.

Teises setis leidis Sabalenka oma mängu. Maailma esireketi löögid muutusid järjest teravamaks, samas kui Pegula hakkas lihtvigadega patustama. Sabalenka sai kiire 3:0 algedu ja teenis lõpuks 6:3 setivõidu.

Sabalenka alustas otsustavat kolmandat setti murdega. Pegula teenis seejärel neli murdevõimalust, aga ta raiskas need kõik ära ning Sabalenka võitis viimase seti 6:4.

27-aastane valgevenelanna jõudis karjääris seitsmendat korda suure slämmi turniiril finaali ja USA lahtistel kolmandat aastat järjest. Mullu alistas ta finaalis Pegula, kuid aasta varem pidi tunnistama Coco Gauffi paremust.

Teises poolfinaalis sai ameeriklanna Amanda Anisimova (WTA 9.) ligi kolm tundi kestnud mängus 6:7 (4), 7:6 (3), 6:3 jagu neljakordsest slämmivõitjast Naomi Osakast (WTA 24.). 24-aastane Anisimova pääses finaali teist slämmiturniiri järjest – paar kuud tagasi Wimbledonis jäi ta geimigi võitmata alla Iga Swiatekile.

Sabalenka ja Anisimova seniste omavaheliste matšide seis on 6:3 ameeriklanna kasuks. Naiste üksikmängu võitja selgub Eesti aja järgi ööl vastu pühapäeva.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

tenniseuudised

08:41

Tiitlikaitsja Sabalenka jõudis ka tänavu finaali

04.09

Lajal ja Glinka pääsesid Prantsusmaal veerandfinaali

04.09

Eesti tennisistidel oli ITF-i turniiridel võidukas päev

04.09

Eesti tennisemeeskond võõrustab Mehhikot parimas koosseisus

04.09

Osaka naasis USA lahtistel poolfinaali, Anisimova võttis Swiatekilt revanši

04.09

Kaasmaalase alistanud Sinner marssis poolfinaali

03.09

Tasavägise veerandfinaali võitnud Auger-Aliassime kordas karjääri parimat saavutust

03.09

Kalevi spordihallis toimub endiseid tennisetippe kaasav šõumäng

03.09

Glinka alistas Prantsusmaal maailma 70. reketi, Lajal samuti võidukas

03.09

Kyrgios alustas sõnasõda Sabalenkaga: kas tõesti arvate, et pean 100% pingutama?

03.09

Maailma esireket pääses USA lahtistel mänguta poolfinaali

03.09

Alcaraz ja Djokovic selgitavad USA lahtistel ühe finalisti

02.09

Eestlannad kaotasid kvalifikatsiooni otsustavas ringis

02.09

Pegula jõudis kodusel slämmil teist aastat järjest nelja parema sekka

02.09

Mölder kaotas Monastiris avaringis maratonmatši

multimeedia

sport.err.ee uudised

12:07

Rein Taaramäe alustas Istanbuli velotuuri kõrge kohaga

11:34

"Spordis ainult tüdrukud" | Mis toob tüdrukuid sporditoimetusse praktikale?

11:27

Sarivõitja Scariolo: minust saab nüüd Hispaania koondise suurim fänn

10:50

TÄNA OTSE | Eesti jalgpallikoondis kohtub neljakordse maailmameistri Itaaliaga

10:22

Heategevuslik Teatejooks avab Eestis Euroopa Spordinädala

09:50

Super Bowli võitja Eagles alustas uut hooaega edukalt

09:17

Uruguay, Colombia ja Paraguay kindlustasid MM-pileti

08:41

Tiitlikaitsja Sabalenka jõudis ka tänavu finaali

08:04

Saksamaa jalgpallikoondis sai MM-valiksarjas harvanähtava kaotuse

04.09

Kaotus Kreekale lükkas võimsa ajalooga Hispaania auti

04.09

Poksiajaloo must plekk sai tõeliselt südamliku pöörde

04.09

IndyCari täht üritab F2 kaudu vormel-ühte murda

04.09

Itaalia jalgpallikoondis on Eesti jaoks suur küsimärk

04.09

ETV spordisaade, 4. september

04.09

Tottenham Hotspuri juhtimises algab uus ajastu

04.09

Doncic vedas Sloveenia viimases alagrupimängus võidule

04.09

Nigeeria tippsprinter hakkab esindama Türgit

04.09

Prantsuse poksijad jäävad hilinenud sootestide tõttu MM-ilt kõrvale

04.09

Ayuso võitis etapi, Vingegaard jätkab punases särgis

04.09

Euroopa meister Türgi ja olümpiapronks Brasiilia pääsesid poolfinaali

loetumad

04.09

Peatreener Rannula: tuleb hing kõvaks teha ja edasi minna

04.09

Rapla korvpalliklubi sai nimisponsori ja uue logo

04.09

Kaotus Kreekale lükkas võimsa ajalooga Hispaania auti

03.09

Eesti kaotas otsustava mängu ja ei pääsenud EM-il alagrupist edasi

08:04

Saksamaa jalgpallikoondis sai MM-valiksarjas harvanähtava kaotuse

04.09

Doncic vedas Sloveenia viimases alagrupimängus võidule

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

04.09

Mihkels ERR-ile: olen kuulnud, et nüüd protesteeritakse Vuelta vastu

03.09

Enden: mina olin täiesti kindel, et me võidame selle mängu

03.09

Türgi jättis Serbia alagrupivõiduta, oodata on Baltikumi kaheksandikfinaali

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo