Sabalenka jätkas kindlalt, Townsend raiskas kaheksa matšpalli

Tennis
Arina Sabalenka
Arina Sabalenka Autor/allikas: SCANPIX / AP
Tennis

Tennise naiste maailma esireket Arina Sabalenka alistas USA lahtiste üksikmängu neljandas ringis hispaanlanna Cristina Bucsa (WTA 95.) 6:1, 6:4 ja tagas koha kaheksa parema hulgas.

New Yorgis ka tiitlikaitsjana heitlev Sabalenka murdis matši jooksul kolmel korral Bucsa pallingu, aga ei lasknud vastast ainsagi murdepallini. Kokku jäi hispaanlanna nimele vaid üheksa äralööki, Sabalenka sooritas neid 26.

Veerandfinaalis ootab Sabalenkat tšehhitar Marketa Vondroušova (WTA 60.), kes lükkas konkurentsist maailma kümnenda reketi Jelena Rõbakina (Kasahstan) 6:4, 5:7, 6:2.

Ameeriklannade omavahelises duellis oli Jessica Pegula (WTA 4.) parem Ann List (WTA 58.) 6:1, 6:2. Kui Pegula võitis oma 20 esimesest servist 17 ehk 85 protsenti, siis Lil oli vastav protsent napilt üle 50 (15/29).

Sarnaselt Sabalenkale tuleb ka Pegulal kohtuda kaheksa seas tšehhitariga - Barbora Krejcikova (WTA 62.) sai neljandas ringis jagu ameeriklannast Taylor Townsendist (WTA 139.) 1:6, 7:6 (15:13), 6:3.

Seejuures raiskas Townsend teises setis lausa kaheksa matšpalli. Esimese neist kümnendas geimis eduseisul 5:4 ja ülejäänud seitse kiires lõppmängus.

Toimetaja: Siim Boikov

