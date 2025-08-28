X!

Seti loovutanud Swiatek jõudis edasi

Tennis
Iga Swiatek
Iga Swiatek Autor/allikas: SCANPIX / Getty Images via AFP
Tennis

Kuus suure slämmi üksikmänguturniiri võitnud poolatar Iga Swiatek (WTA 2.) pidi nägema parasjagu vaevaga, aga pääses USA lahtistel siiski kolmandasse ringi.

64 parema hulgas alistas ta hollandlanna Suzan Lamensi (WTA 66.) enam kui kaks tundi kestnud heitluse järel 6:1, 4:6, 6:4.

Avaseti võitis poolatar kindlalt ja asus teises setis kaks korda murdega peale, aga Lamens murdis seisult 3:4 kaks Swiateki pallingugeimi ja võitis ise seti 6:4.

Otsustavas setis jäi Lamens aga kahe murdega taha, vähendas siis vahe minimaalseks, aga kaotas siiski kolmandalt matšpallilt.

Swiatek on jõudnud sel kümnendil igal slämmiturniiril vähemalt kolmandasse ringi ja on ainus naine, kes on sellega hakkama saanud.

Seal ootab teda Anna Kalinskaja (WTA 29.), kes sai jagu Julia Putintsevast (Kasahstan; WTA 55.) 6:1, 7:5.

Edasi kolmandasse ringi jõudis ka kunagine maailma esireket Naomi Osaka (WTA 24.), kes lükkas konkurentsist ameeriklanna Hailey Baptiste'i (WTA 47.) 6:3, 6:1.

Toimetaja: Siim Boikov

