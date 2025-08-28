X!

Sabalenka sai rabedast algusest üle, Pegula rõõmustas kodupublikut

USA lahtiste tennisemeistrivõistluste neljandal päeval naiste üksikmängus soosikud ei vääratanud, küll aga langes konkurentsist välja Läti esinumber.

Maailma esireket Arina Sabalenka kaotas küll mängu alustuseks kohe enda servigeimi, aga võttis murde tagasi ja sai ootamatult tasavägiselt kulgenud avasetis võidu kiires lõppmängus, kuid teises setis oli ta juba märksa kindlam ja alistas Polina Kudermetova (WTA 67.) lõpuks 7:6 (4), 6:2.

"Esimeses setis oli olin väga kange ja väga agressiivne. Mul oli selline tunne, et me punkte ei mängigi, ainult servid ja esimesed löögid, kõik käis nii kiiresti," rääkis tiitlikaitsja Sabalenka pärast matši. "Teises setis tundsin end tõrjel paremini ja hakkasin ka ise paremini servima. Nii et mul on väga hea meel, et suutsin esimeses setis survega toime tulla."

Kolmandas ringis läheb Sabalenka vastamisi nelja aasta taguse USA lahtiste finalisti, tänavu 31. asetatud kanadalanna Leylah Fernandezega (WTA 30.), kes sai 2:6, 6:3, 6:2 jagu prantslanna Elsa Jacquemot'st (WTA 91.).

Kodupubliku ees mängiv maailma neljas reket Jessica Pegula oli kindlalt 6:1, 6:3 parem Anna Blinkovast (WTA 80.) ja läheb kolmandas ringis vastamisi endise maailma esireketi Viktoria Azarenkaga (WTA 132.), kes alistas 6:3, 6:3 Anastassia Pavljutšenkova (WTA 45.).

Seitsmendana asetatud itaallanna Jasmine Paolini (WTA 8.) alistas 6:3, 6:3 USA tulevikulootuse Iva Jovici (WTA 73.) ja kohtub järgmisena tšehhi Marketa Vondroušovaga (WTA 60.), kes võitis 7:6 (7), 6:2 turniiril 32. asetatud ameeriklanna McCartney Kesslerit (WTA 41.). Kümnenda paigutusega ameeriklanna Emma Navarro (WTA 11.), oli kindlalt 6:2, 6:1 parem kaasmaalanna Caty McNallyst (WTA 101.) ja läheb nüüd vastamisi kahekordse slämmivõitja, tšehhitari Barbora Krejcikovaga (WTA 62.), kes alistas 6:4, 6:2 jaapanlanna Moyuka Uchijima (WTA 94.).

Turniiril üheksandana asetatud Kasahstani esindaja Jelena Rõbakina (WTA 10.) pidi vaeva nägema järjekordse talendika tšehhitariga, 18-aastase Tereza Valentovaga (WTA 96.), võites lõpuks 6:3, 7:6 (7). Seejuures juhtis Valentova teises setis 5:2 ja tal oli neli settpalli, aga hoopis Rõbakina realiseeris esimese matšpalli. Kolmandas ringis läheb Rõbakina vastamisi neli aastat tagasi muinasjutulise turniiri teinud ja kvalifikatsioonist alustanuna võidu võtnud briti Emma Raducanuga (WTA 36.), kes oli tänavu teises ringis tund aega kestnud mängus 6:2, 6:1 parem läbi kvalifikatsiooni põhiturniirile pääsenud Indoneesia mängijast Janice Tjenist (WTA 149.).

Maailma viies reket Mirra Andrejeva oli 6:1, 6:3 parem Anastassia Potapovast (WTA 53.) ja läheb järgmisena vastamisi ameeriklanna Taylor Townsendiga (WTA 139.), kes alistas 7:5, 6:1 turniiril 25. asetatud lätlanna Jelena Ostapenko (WTA 26.).

Asetatud mängijast langes konkurentsist ka 17. paigutatud Ljudmilla Samsonova (WTA 20.), kes kaotas 6:4, 3:6, 2:6 austraallanna Priscilla Honile (WTA 126.). Hon kohtub kolmandas ringis ameeriklanna Ann Liga (WTA 58.), kes alistas 6:3, 6:3 turniiril 16. paigutatud šveitslanna Belinda Bencici (WTA 19.).

