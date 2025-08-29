X!

Sinner pääses USA lahtistel kindlalt edasi

USA lahtiste tennisemeistrivõistlustel pääses maailma esireket Jannik Sinner järgmisesse vooru, saavutades 23. järjestikuse võidu kõvakattega Suure slämmi turniiridel.

Pisut enam kui kaks tundi kestnud teise ringi kohtumises alistas Sinner maailma 36. reketi Alexei Popyrini 6:3, 6:2, 6:2.

Teise seti keskel päästis Sinner kolm murdepalli ja hoidis servi, järgmises murdis ta aga Popyrini servi nulliga. Kolmanda seti algus kulges sarnaselt, kui Popyrin ei suutnud ära kasutada 15-40 edu ning peale jäi itaallane.

Sinner pole kaotanud kõvakattega slämmidel alates 2023. aasta USA lahtiste neljandast ringist, mil ta jäi alla Alexander Zverevile.

Sinner jäi aga oma serviga rahulolematuks, kuna tal õnnestus esimene serv vaid 51 protsendiliselt.

"Tundus, et me mõlemad ei servinud hästi, aga olen tänase esitusega rahul. Kindlasti soovin oma servi parandada, kuid ülejäänud osas tunnen end üsna kindlalt," sõnas Sinner

Kolmandas ringis kohtub Sinner Denis Shapovaloviga (ATP 29.), kes alistas Luca Nardi (ATP 86.) 6:7, 6:3, 6:4.

Poolakas Kamil Majchrzak (ATP 76.) pakkus aga päeva suurima üllatuse, alistades maratonmängus Karen Khachanovi (ATP 9.). Majchrzak tuli välja kahe setilisest kaotusseisust, päästes viis matšpalli ning võities lõpuks tulemusega 2:6, 6:7 (4), 6:4, 7:5, 7:6 (5).

AndreI Rublev (ATP 15.) pidas tiheda mängu ameeriklase Tristan Boyeriga (ATP 113.). Boyer võitis kolmanda seti, kuid Rublev teenis lõpuks 6:3, 6:3, 5:7, 7:6 (4) võidu.

Rublevi järgmine vastane on Coleman Wong (ATP 173.), kes jätkab oma ajaloolist turniiri. Wong alistas austraallase Adam Waltoni (ATP 85.) 7:6 (5), 6:2, 4:6, 6:4. Eelmises ringis tegi Wong ajalugu, saades esimeseks Hongkongist pärit meesmängijaks, kes on avatud ajastul võitnud Suure slämmi üksikmängu kohtumise.

Itaallane Lorenzo Musetti (ATP 10.) alistas belglase David Goffini (ATP 80.) 6:4, 6:0, 6:2. Järgmises ringis kohtub ta kaasmaalase Flavio Cobolliga (ATP 26.). Cobolli alistas kestis üle nelja ja poole tunni kestnud kohtumises ameeriklase Jenson Brooksby (ATP 92.) 5:7, 6:3, 6:4, 2:6, 7:6 (3).

