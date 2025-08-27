X!

Sinner loovutas USA-s avaringis vaid neli geimi

Tennis
Jannik Sinner
Jannik Sinner Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Eelmisel esmaspäeval Cincinnati Mastersi finaali haiguse tõttu pooleli jätnud maailma esireket Jannik Sinner on viiruse seljataha jätnud, USA lahtiste tennisemeistrivõistluste avaringis loovutas ta vaid neli geimi.

Tiitlikaitsja Sinner oli avaringis kindlalt 6:1, 6:1, 6:2 parem tšehhist Vit Koprivast (ATP 89.), kohtumine kestis tund ja 38 minutit.

"Tunnen end füüsiliselt väga heas vormis," kinnitas Sinner. "Olen saanud hästi trenni teha, eriti viimasel paaril päeval. Enesetunne on väga hea. Lisaks oli see hea avaringimäng, nii et olen väga rahul."

Viimased kolm kõval kattel mängitud slämmi – 2024 ja 2025 Austraalia lahtised ning 2024 USA lahtised – võitnud Sinner läheb New Yorgis teises ringis vastamisi Austraaliast esindava Alexei Popyriniga (ATP 36.), kes sai 6:3, 6:4, 7:6 (3) jagu vaimse tervise tõttu võistluspausi võtnud, aga hiljuti väljakutele naasnud soomlasest Emil Ruusuvuorist (ATP 752.). Seejuures on Sinner ja Popyrin vaid korra varem mänginud ja Sinner pole seni settigi võitnud, aga see matš oli enam kui neli aastat tagasi ja liival – 2021. aasta kevadel jäi Popyrin Madridis peale 7:6 (2), 6:2.

Maailma kolmas reket Alexander Zverev alustas turniiri 6:2, 7:6 (4), 6:4 võiduga Tšiili mängija Alejandro Tabilo vastu, matš lõppes kohaliku aja järgi vahetult enne kella üht öösel. "Vähemalt lõpetasime kell üks, mitte kell kolm," naljatles Zverev hilise mängulõpu üle.

Zverevi järgmine vastane on britt Jacob Fearnley (ATP 60.), kes alistas 7:5, 6:2, 5:7, 6:4 hispaanlase Roberto Bautista Aguti (ATP47.).

Kaheksandana asetatud austraallane Alex de Minaur oli 6:3, 6:4, 6:4 parem kaasmaalasest Chris O'Connelist (ATP 81.), kümnenda paigutusega itaallane Lorenzo Musetti sai 6:7 (3), 6:3, 6:4, 6:4 jagu prantslasest servikahurist Giovanni Mpetshi Perricardist (ATP 37.), 14. asetusega ameeriklane Tommy Paul alustas kodupubliku ees kindla 6:3, 6:3, 6:1 võiduga taanlase Elmer Mölleri (ATP 109.) üle.

Viimasel ajal madalseisus olnud kreeklane Stefanos Tsitsipas (ATP 28.) sai 4:6, 6:0, 6:1, 7:6 (5) jagu prantslasest Alexandre Mullerist (ATP 38.), Kasahstani esindav Aleksandr Bublik (ATP 24.) alistas 6:4, 6:1, 6:4 üksteist aastat tagasi USA lahtistel triumfeerinud horvaadi Marin Cilici (ATP 62.).

Toimetaja: Maarja Värv

