Sinner kaotas viis geimi järjest ja andis siis Alcarazile loobumisvõidu

Tennis
Jannik Sinner
Jannik Sinner Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Kõrgeima taseme tenniseturniiril USA-s Cincinnatis kestis esmaspäevane meeste üksikmängufinaal vaid 23 minutit, kui maailma esireket Jannik Sinner andis Carlos Alcarazile loobumisvõidu.

Sinner tundus kohe mängu algusest peale kehvas füüsilises seisus ning Alcaraz murdis kohtumise avageimis nulliga. Sinner ei suutnud ka järgmisel kahel korral oma servi hoida, kaotas kõik kaheksa oma teisel servil mängitud punkti ja jäi 23 minutiga 0:5 kaotusseisu, mille järel otsustas reketid pakkida.

Alcaraz on sel hooajal oma 60 mängust võitnud 54, Cincinnati tiitel on talle sel aastal juba kuues, mis tähistab Hispaania tennisetähele selles valdkonnas isiklikku rekordit. Kokku on Alcaraz 22-aastasena võitnud nüüd ka sama palju ATP turniire. Kaotusega lõppes Sinneri 26 mängu kestnud võiduseeria kõvakattega väljakutel.

"Mul on väga-väga kahju, et pidin teile pettumuse valmistama," sõnas Sinner pärast lühikeseks jäänud finaali Cincinnati publikule. "Ma ei ole end eilsest saadik hästi tundnud. Lootsin, et see paraneb öö jooksul, aga tundsin end hommikul veel halvemini. Üritasin tulla ja natukenegi võidelda, aga ma ei suutnud enamat - mul on väga kahju," lisas itaallane.

Mullu alistas Sinner teel Cincinnati tiitlini Andrei Rubljovi, Alexander Zverevi ja finaalis Frances Tiafoe, Alcaraz langes konkurentsist juba teises ringis.

Toimetaja: Anders Nõmm

