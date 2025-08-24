X!

Kogenud Rumeenia tennisist võitis pika pausi järel WTA turniiri

Tennis
Sorana Cirstea.
Sorana Cirstea. Autor/allikas: Tennis in the Land/Facebook
Tennis

USA lahtistele tennisemeistrivõistlustele eelnenud Clevelandi WTA 250 kategooria turniiri võitis rumeenlanna Sorana Cirstea (WTA 112.).

35-aastane Cirstea teenis üksikmängus oma karjääri kolmanda WTA tiitli, kui alistas finaalis kodupubliku toetust nautinud Ann Li (WTA 69.) 6:2, 6:4.

Rumeenlannale oli see esimeseks turniirivõiduks alates 2021. aastast ning ühtlasi oli tegu esimese kõvakattel pälvitud tiitliga pärast 2008. aastat. Cirstea saavutuse tegi veelgi märkimisväärsemaks asjaolu, et ta pidi turniiri alustama kvalifikatsioonist.

USA lahtistel läheb värske tiitlivõitja avaringis vastamisi argentiinlanna Solana Sierraga (WTA 75.).

Mehhikos Monterreys peetud WTA 500 kategooria turniiri finaalis jäi venelannade vahelises duellis peale maailma 22. reket Diana Shnaider, kes sai 6:3, 4:6, 6:4 jagu Jekaterina Aleksandrovast (WTA 14.). 21-aastasele Shnaiderile oli see sel tasemel teiseks ja ühtekokku viiendaks tiitlivõiduks.

Shnaider kohtub USA lahtistel kaasmaalase Anna Kalinskajaga (WTA 29.) ning Aleksandrova esimeseks vastaseks on kunagine Läti esinumber Anastasija Sevastova (WTA 233.).

USA-s Winston-Salemis toimunud ATP 250 kategooria turniiril triumfeeris ungarlane Marton Fucsovics (ATP 94.), kes oli finaalis väga lähedal võidu maha mängimisele.

Fucsovics võitis hollandlase Botic van de Zandschulpi (ATP 92.) vastu avaseti 6:3 ja juhtis teises setis 5:1, kuid lagunes siis täielikult koost ning lubas vastasel haarata 6:5 eduseis. Ungarlasel õnnestus siiski matš viia kiiresse lõppmängu, kus asus juhtima 6:1 ja võitis lõpuks 7:3.

Kolmandat korda ATP tiitli pea kohale tõstnud Fucsovics võtab USA lahtistel mõõtu kanadalaselt Denis Shapovalovilt (ATP 29.), van de Zandschulp madistab avaringis maailma 11. reketi Holger Runega.

Toimetaja: Henrik Laever

