Tipptennisisti võidukarikas langes varga saagiks

35-aastane Cirstea võitis eelmisel nädalal Clevelandis toimunud WTA 250 kategooria turniiril naiste üksikmängu. Kogenud rumeenlannale oli see esimeseks WTA üksikmängu tiitliks nelja aasta pikkuse pausi järel.

Cirstea sai võidukarika kätte päev enne New Yorgis alanud USA lahtiseid meistrivõistlusi, aga laupäeval kuulutas ta oma Instagrami kontol, et võidukarikas langes Fifty Sonesta hotellis varaste saagiks.

"Kes iganes varastas minu Cleveland trofee hotellitoa 314 ukse tagant, palun tooge see tagasi. Sel ei ole mingit materiaalset väärust, ainult sentimentaalne väärtus! Olen väga tänulik, kui selle tagasi saan," kirjutas rumeenlanna.

Cirstea viibimine New Yorgis jäi üürikeseks, sest ta langes USA lahtistel üksikmängus välja teises ringis ning piirdus paarismängus ühe matšiga.