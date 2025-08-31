X!

Tipptennisisti võidukarikas langes varga saagiks

Tennis
Sorana Cirstea.
Sorana Cirstea. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Tennis

Rumeenia tennisist Sorana Cirstea otsib varast, kes pani tema hotellitoast pihta WTA turniiri võidukarika.

35-aastane Cirstea võitis eelmisel nädalal Clevelandis toimunud WTA 250 kategooria turniiril naiste üksikmängu. Kogenud rumeenlannale oli see esimeseks WTA üksikmängu tiitliks nelja aasta pikkuse pausi järel.

Cirstea sai võidukarika kätte päev enne New Yorgis alanud USA lahtiseid meistrivõistlusi, aga laupäeval kuulutas ta oma Instagrami kontol, et võidukarikas langes Fifty Sonesta hotellis varaste saagiks.

"Kes iganes varastas minu Cleveland trofee hotellitoa 314 ukse tagant, palun tooge see tagasi. Sel ei ole mingit materiaalset väärust, ainult sentimentaalne väärtus! Olen väga tänulik, kui selle tagasi saan," kirjutas rumeenlanna.

Cirstea viibimine New Yorgis jäi üürikeseks, sest ta langes USA lahtistel üksikmängus välja teises ringis ning piirdus paarismängus ühe matšiga.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

tenniseuudised

16:41

Tipptennisisti võidukarikas langes varga saagiks

14:16

Ostapenko vabandas Townsendi suunas tehtud kommentaaride eest

11:23

Williams jõudis Fernandeziga paarismängus järgmisesse ringi

09:15

Sinner pääses edasi, Wongi ajalooline teekond sai läbi

08:44

USA lahtistel kohtuvad järgmises ringis Gauff ja Osaka

30.08

Lapimaa ja Smirnov mängisid Liepajas paarismängu finaalis

30.08

Townsend alistas Andrejeva, Sabalenka sai revanši

30.08

Shelton ja Tiafoe langesid välja, arstiabi vajanud Djokovic pääses edasi

29.08

Alcaraz vajas tohterdamist, kuid võitis siiski veenvalt

29.08

Mitmed mängijad leiavad, et Ostapenko käitus peale kaotust valesti

29.08

Coco Gauff sai USA lahtistel emotsionaalse võidu

29.08

Sinner pääses USA lahtistel kindlalt edasi

28.08

Seti loovutanud Swiatek jõudis edasi

28.08

Mölder langes Tuneesias konkurentsist

28.08

USA lahtistel enesevalitsuse kaotanud Medvedevile määrati kopsakas trahv

multimeedia

sport.err.ee uudised

16:41

Tipptennisisti võidukarikas langes varga saagiks

16:15

Taaramäe lõpetas velotuuri Türgis teise kohaga

15:52

Prantsusmaa korvpallur langes rassistlike kommentaaride ohvriks

15:19

RALLIBLOGI | Tänak tõusis karmides oludes kolmandaks, vihm segab kaarte Uuendatud

15:18

Kalev teenis suvepausi järel juba kuuenda võidu

14:48

Bogdanovici jaoks on korvpalli EM lõppenud

14:16

Ostapenko vabandas Townsendi suunas tehtud kommentaaride eest

13:43

Sinjavski vastu mänginud Saarma jäi VAR-i tõttu väravasöödust ilma

13:06

Tamm tuleb koondisesse nullimängu pealt, Käpa debüüt katkes 57. minutil

12:36

Andrei Šiškov kaitses Kohtla-Järvel esikohta

11:51

Eesti koondis lõpetas kujundujumise noorte MM-i väärika esitusega

11:23

Williams jõudis Fernandeziga paarismängus järgmisesse ringi

10:59

Galerii: Sillamäel uuendati naiste 100 km ultrajooksu Eesti rekordit Uuendatud

10:53

Manchester United avas võiduarve

10:15

Team Eesti U-16 võitis nelja rahvuse turniiri

09:46

Tänak viimase päeva eel: ilm mängib olulist rolli

09:15

Sinner pääses edasi, Wongi ajalooline teekond sai läbi

08:44

USA lahtistel kohtuvad järgmises ringis Gauff ja Osaka

08:13

Bauer pälvis Hiinas peetud ühepäevasõidul valge särgi arvestuses võidu

30.08

Jokici hiilgemäng oli Lätile siiski liiast, Soome tagas edasipääsu

loetumad

15:19

RALLIBLOGI | Tänak tõusis karmides oludes kolmandaks, vihm segab kaarte Uuendatud

30.08

Suurepäraselt mänginud Eesti korvpallikoondis alistas EM-il Tšehhi Uuendatud

30.08

Mihkels tegi oma parima etteaste suurtuuridel, võit Philipsenile Uuendatud

30.08

Põlve vigastanud Siim-Sander Vene EM-il enam platsile ei tule

30.08

Jokici hiilgemäng oli Lätile siiski liiast, Soome tagas edasipääsu

30.08

Saksa korvpallitäht süüdistas Leedu fänne rassistlikus käitumises Uuendatud

30.08

Rasmus Mägi: kindlasti see olümpia kukkumine on ka paljude asjade põhjus

30.08

Hein pääses esimest korda Werderi pingile, meeskond väljus raskest seisust

30.08

Saksamaa sai Leedust jagu ja jätkab puhaste paberitega

30.08

Kullamäe: kui me sisse viskaks, oleksime päris hea sats!

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo