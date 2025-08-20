Swiatek ja Ruud marssisid USA lahtistel poolfinaali

Tennise USA lahtistel tehti algust vastuolulise segapaarismängu turniiriga ning esimese mängupäevaga selgitati välja kõik poolfinalistid.

Uuendatud formaadis korraldatud turniir meelitas väljakule mitmeid maailma tippmängijaid veidi kentsakates paarides. Nii ühendasid jõud näiteks naiste maailma teine reket Iga Swiatek ja meeste 12. reket Casper Ruud.

Poolatar ja norralane alistasid avamatšis USA paari Madison Keys (WTA 6.) - Frances Tiafoe (ATP 17.) 4:1, 4:2. Veerandfinaalis mindi vastamisi ameeriklanna Caty McNally (WTA 103.) ning itaallase Lorenzo Musettiga (ATP 10.), kes alistati täpselt sama tulemusega.

Poolfinaalis lähevad turniiril kolmanda asetuse saanud Swiatek ja Ruud kohtuvad poolfinaalis esinumbrite Jessica Pegula (WTA 4.) ja Jack Draperiga (ATP 5.), kes alistasid veerandfinaalis venelased Mirra Andrejeva (WTA 5.) ja Daniil Medvedevi (ATP 13.) 4:1, 4:1 ning esimese ringis Emma Raducanu (WTA 35.) ja Carlos Alcarazi (ATP 2.) 4:2, 4:2.

Teises poolfinaalis kohtuvad ameeriklased Danielle Collins (WTA 59.) ja paarismängu edetabelis 17. asetust omav Christian Harrison itaallaste Sara Errani (WTA 291.) ja Andrea Vavassoriga (ATP 306.), kes on ühtlasi tiitlikaitsjad.

USA lahtiste segapaarismängu turniir on pälvinud kriitikat

Tänavustel USA lahtistel mängitakse segapaaris uuendatud reeglitega ning kvalifikatsiooniturniiridega samale ajale, mis on toonud varasemalt vähem tähelepanu saanud turniirile rohkem maailma tippmängijaid. Lisaks peetakse kõik mängud Billie Jean Kingi tennisekeskuse kahel peaväljakul ning setid kestavad nelja geimivõiduni.

Korraldajate otsus muuta segapaarismängu turniir pigem näidisturniiriks on ühtlasi pälvinud omajagu kriitikat, sest tennisesõprade silmis muudeti alates 1887. aastast peetud turniir vähemtähtsaks ning näidisturniirile sarnasemaks. Kuivõrd turniirile pääsemiseks kasutati paarismängu asetuse asemel hoopis üksikmängu asetusi, said küll maailma tipud kergemini peale, aga see sulges samal ajal ukse mängijatele, kelle jaoks võib osa slämmiturniiri auhinnafondist karjääri muutev olla.

Tippmängijad on aga otsusega rahul. "Me saame Arthur Ashe'i väljakul tõsiseid mänge mängida ja maailma parimad on kohal," ütles ameeriklane Frances Tiafoe turniiri eel. "Päris tore, et saame veidi lõbutseda ja enne põhiturniiri segapaarismängu teha. Ma olen niikuinii kohal ja täidan meediakohustusi, selle ajal saan veidi mängida ja lisaraha teenida."

Võidupaar jagab omavahel ära miljon dollarit, finaali kaotajad teenivad kahe peale 400 000 dollarit. Teistel slämmiturniiridel ei teeninud võitjad üle 200 000 dollari, Austraalia lahtistel teenisid võitjad kahe peale 114 000 dollarit.

Turniirile pääses aga üpris vähe paarismänguspetsialiste, mida tõestab ainuüksi asjaolu, et mullusest turniirist mängivad sel aastal vaid tiitlikaitsjad. Paarismängus maailma edetabelis teisel real paiknev Katerina Siniakova registreeris end turniirile koos Marcelo Arevaloga ja kuigi mõlemad olid sel hetkel edetabeli tipus, ei pääsenud nad peale.

"Kui maailma esireketid ei saa turniirile, polegi midagi rohkem öelda," sõnas Siniakova, kelle partner Taylor Townsend mängis segapaaris Ben Sheltoniga.

Lisaks on mängijatele ette jäänud asjaolu, et ajalooraamatutes räägitakse võitjatest kui slämmivõitjatest. "Sellise turniiri korraldamine ei ole mingi probleem, aga ärge kutsuge seda slämmiturniiriks," ütles kuuel korral segapaarismängus slämmivõidu teeninud Kristina Mladenovic.