X!

Swiatek ja Ruud marssisid USA lahtistel poolfinaali

Tennis
Iga Swiatek ja Casper Ruud
Iga Swiatek ja Casper Ruud Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Tennise USA lahtistel tehti algust vastuolulise segapaarismängu turniiriga ning esimese mängupäevaga selgitati välja kõik poolfinalistid.

Uuendatud formaadis korraldatud turniir meelitas väljakule mitmeid maailma tippmängijaid veidi kentsakates paarides. Nii ühendasid jõud näiteks naiste maailma teine reket Iga Swiatek ja meeste 12. reket Casper Ruud.

Poolatar ja norralane alistasid avamatšis USA paari Madison Keys (WTA 6.) - Frances Tiafoe (ATP 17.) 4:1, 4:2. Veerandfinaalis mindi vastamisi ameeriklanna Caty McNally (WTA 103.) ning itaallase Lorenzo Musettiga (ATP 10.), kes alistati täpselt sama tulemusega.

Poolfinaalis lähevad turniiril kolmanda asetuse saanud Swiatek ja Ruud kohtuvad poolfinaalis esinumbrite Jessica Pegula (WTA 4.) ja Jack Draperiga (ATP 5.), kes alistasid veerandfinaalis venelased Mirra Andrejeva (WTA 5.) ja Daniil Medvedevi (ATP 13.) 4:1, 4:1 ning esimese ringis Emma Raducanu (WTA 35.) ja Carlos Alcarazi (ATP 2.) 4:2, 4:2.

Teises poolfinaalis kohtuvad ameeriklased Danielle Collins (WTA 59.) ja paarismängu edetabelis 17. asetust omav Christian Harrison itaallaste Sara Errani (WTA 291.) ja Andrea Vavassoriga (ATP 306.), kes on ühtlasi tiitlikaitsjad.

USA lahtiste segapaarismängu turniir on pälvinud kriitikat

Tänavustel USA lahtistel mängitakse segapaaris uuendatud reeglitega ning kvalifikatsiooniturniiridega samale ajale, mis on toonud varasemalt vähem tähelepanu saanud turniirile rohkem maailma tippmängijaid. Lisaks peetakse kõik mängud Billie Jean Kingi tennisekeskuse kahel peaväljakul ning setid kestavad nelja geimivõiduni.

Korraldajate otsus muuta segapaarismängu turniir pigem näidisturniiriks on ühtlasi pälvinud omajagu kriitikat, sest tennisesõprade silmis muudeti alates 1887. aastast peetud turniir vähemtähtsaks ning näidisturniirile sarnasemaks. Kuivõrd turniirile pääsemiseks kasutati paarismängu asetuse asemel hoopis üksikmängu asetusi, said küll maailma tipud kergemini peale, aga see sulges samal ajal ukse mängijatele, kelle jaoks võib osa slämmiturniiri auhinnafondist karjääri muutev olla.

Tippmängijad on aga otsusega rahul. "Me saame Arthur Ashe'i väljakul tõsiseid mänge mängida ja maailma parimad on kohal," ütles ameeriklane Frances Tiafoe turniiri eel. "Päris tore, et saame veidi lõbutseda ja enne põhiturniiri segapaarismängu teha. Ma olen niikuinii kohal ja täidan meediakohustusi, selle ajal saan veidi mängida ja lisaraha teenida."

Võidupaar jagab omavahel ära miljon dollarit, finaali kaotajad teenivad kahe peale 400 000 dollarit. Teistel slämmiturniiridel ei teeninud võitjad üle 200 000 dollari, Austraalia lahtistel teenisid võitjad kahe peale 114 000 dollarit.

Turniirile pääses aga üpris vähe paarismänguspetsialiste, mida tõestab ainuüksi asjaolu, et mullusest turniirist mängivad sel aastal vaid tiitlikaitsjad. Paarismängus maailma edetabelis teisel real paiknev Katerina Siniakova registreeris end turniirile koos Marcelo Arevaloga ja kuigi mõlemad olid sel hetkel edetabeli tipus, ei pääsenud nad peale.

"Kui maailma esireketid ei saa turniirile, polegi midagi rohkem öelda," sõnas Siniakova, kelle partner Taylor Townsend mängis segapaaris Ben Sheltoniga.

Lisaks on mängijatele ette jäänud asjaolu, et ajalooraamatutes räägitakse võitjatest kui slämmivõitjatest. "Sellise turniiri korraldamine ei ole mingi probleem, aga ärge kutsuge seda slämmiturniiriks," ütles kuuel korral segapaarismängus slämmivõidu teeninud Kristina Mladenovic.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

tenniseuudised

19:04

Swiatek ja Ruud marssisid USA lahtistel poolfinaali

12:24

ENMV U-18 üksikmängutiitli pälvisid Ken Ink ja Marie Johanna Lapimaa

19.08

Endine Briti esinumber pakkis reketid lõplikult kotti

19.08

Swiatek teenis esimest korda Cincinnatis turniirivõidu

18.08

Sinner kaotas viis geimi järjest ja andis siis Alcarazile loobumisvõidu

18.08

Lajali USA lahtised kestsid napilt enam kui tund aega

18.08

Lajal naasis karjääri parimale tabelikohale, Glinkalt suur tõus

18.08

Rannatennise GP-etapi võitsid Kalle ja Sepp ning Susi ja Tarkus

18.08

Cincinnati finaalis kohtuvad Swiatek ja Paolini

17.08

Lajal alustab USA lahtiste kvalifikatsiooni esimese asetusega mehe vastu

17.08

Alcaraz ja Sinner lähevad taaskord finaalis vastamisi

16.08

Alcaraz jõudis Cincinnatis poolfinaali

16.08

Sabalenka kaotas Cincinnati veerandfinaalis Rõbakinale, Swiatek pääses edasi

15.08

Matšpalli kasutamata jätnud Lajal sai veerandfinaalis valusa kaotuse

15.08

Cincinnati üllatusmees sai veerandfinaalis Runest jagu

multimeedia

sport.err.ee uudised

22:23

Mihhail Selevko valmistas Californias uue vabakava: näitan kosmilist jõudu Uuendatud

22:19

ETV spordisaade, 20. august

21:55

Eesti korvpallikoondis teenis Stockholmis pingelise võidu

21:26

Naiste jalgpallikoondise ründaja koduklubi pääses Soomes karikafinaali

20:51

Talviku pühendas võidu Jürimale: ta pilve peal naeratab ja lehvitab

20:14

FC Flora naiskond kaotas esimest korda sel hooajal punkte

19:40

Eesti läheb iluuisutamise tiitlivõistlustele ajalooliselt suure koosseisuga

19:04

Swiatek ja Ruud marssisid USA lahtistel poolfinaali

17:53

Brasiilia väravavaht sai ületamatuks peetud rekordi oma nimele

17:21

Latsepov kindlustas koha Tokyo MM-i maratonil

17:07

Tohver vilistab Sheini koduklubi euromängu

16:38

Rosenthal pidi põlveuuringu tõttu Rootsi mängu vahele jätma

16:19

Kreeka teivashüppaja teenis esimese Teemantliiga etapivõidu

15:52

Tammeka osutas kõvemat vastupanu kui Ararat, aga Saku teenis taas võidulisa

15:21

Selgus Tšiili ralli stardinimekiri

14:57

Eesti naiste hokiliiga alustab hooaega 13. septembril

14:16

Vibusportlane Reena Pärnat lasi enda nimele viimasegi rekordi

13:53

Noormeeste U-16 koondis võitis Saksimaad

13:22

Uskumatu Võidusõit tõi rajale rekordarvu osavõtjaid

12:53

John Wall lõpetab oma NBA karjääri

loetumad

19.08

Korvpalliliidu esindaja Kotsari uuringust: selline asjade käik on natukene üllatav

16:19

Kreeka teivashüppaja teenis esimese Teemantliiga etapivõidu

19.08

Ukraina kergejõustikutähele määrati pikk võistluskeeld

09:16

Sloveenia alistas Luka Doncici juhtimisel Suurbritannia

19.08

Latvala tihedast tiitliheitlusest: peame Tänakuga ettevaatlikud olema

19.08

Kotsar: viske osas üritan ikkagi paremale käele üle minna

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

11:52

Suri Eesti motosporti olulise panuse jätnud Tarvo Jürima

19.08

Endine Briti esinumber pakkis reketid lõplikult kotti

16:38

Rosenthal pidi põlveuuringu tõttu Rootsi mängu vahele jätma

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo