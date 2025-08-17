Alcaraz ja Sinner lähevad taaskord finaalis vastamisi

Cincinnatis toimuval ATP Masters taseme tenniseturniiril kohtuvad finaalis maailma esireket Jannik Sinner ning teisel real asetsev Carlos Alcaraz, kelle jaoks on see hooaja neljas omavaheline vastasseis.

Sinner kohtus poolfinaalis tähelendu tegeva prantslase Terence Atmane'iga (ATP 136.) ning avasetis vahetasid mehed esireketi juhtimisel geimivõitusid kuni lõppmänguni, kus Sinner 3:0 juhtima läks ning siis võidu vormistas. Teises setis sai Sinner hakkama esimese murdega ning realiseeris seejärel 7:6 (4), 6:2 võiduga koha finaalis.

24. sünnipäeva tähistanud itaallane pälvis ühtlasi oma karjääri 200. võidu kõvakattega väljakul, pärast mängu lauldi tiitlikaitsjale ka sünnipäevalaulu.

"See oli väga suur väljakutse, iga kord kui mängid kellegi täitsa uue vastu, võib matš väga keeruliseks minna. Eriti, kui mängid turniiri hilisemas faasis. Pinget on rohkem ja sa tead, et [Atmane] väärib siin olemist. Ta on sel turniiril suurepäraseid mängijaid alistanud," kiitis Sinner oma vastast.

Kvalifikatsiooniturniirilt põhitabelisse pääsenud 23-aastane Atmane alistas Cincinnatis maailma neljanda reketi Taylor Fritzi ja üheksandal real asetseva Holger Rune. Järgmises maailma edetabelis kerkib prantslane 136. positsioonilt 69. reale.

Cincinnatis selgitavad võitja Sinner ja Carlos Alcaraz, kes alistas teises poolfinaalis Alexander Zverevi (ATP 3.) 6:4, 6:3. Hispaanlane kontrollis mängu algusest lõpuni, põrutas 11 ässa, tegi 27 äralööki ning realiseeris kuuest murdevõimalusest neli.

Veerandfinaalis viga saanud Zverev oli pärast avasetti hädas ning kutsus tohtri enda juurde, aga mängis lõpuni. "Kunagi pole hea tunne mängida kellegagi, kes pole päris 100 protsendi juures. See on veel halvem, kui vastaseks on Sascha, kes on nii hea mängija ja nii hea inimene. Meil on väga hea suhe," rääkis Alcaraz.

Sinner ja Alcaraz mängivad Eesti aja järgi esmaspäeva hilisõhtul omavahelises seerias 14. kohtumis - Alcaraz on võitnud kaheksa matši, Sinner viis. Sel hooajal on nad juba kohtunud kolmes finaalis - Alcaraz teenis võidu Rooma Mastersi turniiril ja ka Prantsusmaa lahtistel, kuid Sinner võttis Wimbledonis revanši.

"Ootan finaali põnevusega," ütles Alcaraz. "Me tõstame üksteise vastu taset ja mängud on alati ilusad. Ma olen selleks väljakutseks valmis iga kord valmis ning tean, mis eelmises kohtumises valesti tegin. Proovin esmaspäeval vigade paranduse teha."