Kanada tennise tulevikutäht alistas tippturniiril Gauffi vaid tunniga

Turniiril vabapääsmega mängiv Mboko võitis esimese asetusega Gauffi vastu oma esimeselt servilt 79 protsenti mängitud punktidest ning tõrjus kõik viis ameeriklanna murdepalli, realiseerides sealjuures ise viiest murdevõimalusest neli.

Aastat maailma 333. reketina alustanud Mboko on oma läbilöögihooajal jõudnud Prantsusmaa lahtistel kolmandasse ning Wimbledonis teise ringi, Gauffi alistamine tähistab tema jaoks esimest võitu maailma esikümnesse kuuluva mängija üle. Edukas Montreali turniir tõstab Mboko maailma edetabelis juba 50 parima piirimaile.

Mboko vanemad kolisid enne tema sündi USA-sse Kongo DV-st, Torontosse siirduti 2006. aasta talvel. Tema õde Gracia ja vend Kevin mängisid tennist kolledžitasandil. Nõnda rõõmustas Mboko Montreali, kus prantsuse keel on emakeeleks umbes pooltele elanikest, publikut ka oma väljakuintervjuuga. "See on uskumatu tunne - olen ülirõõmus, et võitsin sellist tšempioni," sõnas noor kanadalanna prantsuse keeles.

Veerandfinaalis läheb Mboko vastamisi hispaanlanna Jessica Bouzas Maneiroga, edu korral ootab Mbokot poolfinaalis vastane paarist Marta Kostjuk - Jelena Rõbakina.