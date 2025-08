Lajal võitis avaseti, kuid mäng jäeti pooleli

Lajal alustas mängu hästi ja võitis avaseti 6:4. Teist setti läks prantslane 1:0 juhtima, kuid siis matš peatati, kuna Cincinnatis oli tugev torm ja vihm.

Kohtumine mängitakse lõpuni kolmapäeval. Võitja kohtub samal päeval kvalifikatsiooni teises ringis kas jaapanlase James Kent Trotteriga (ATP 189.) või argentiinlase Thiago Augustin Tirantega (ATP 130.). Mõlemad mängud peetakse neljandal väljakul.

22-aastane Cazaux jõudis hiljuti esimest korda ATP turniiri finaali, kui mängis juulis Kitzbühelis esikohamatšis kasahh Aleksandr Bublikuga ja pidi tunnistama vastase 6:4, 6:3 paremust.

Suure slämmi turniiridel läks kõige paremini mullu Austraalias, kui jõudis lausa neljandasse ringi. Teiste seas sai ta toona ka oma seni ainsa võidu maailma esikümne mängija üle, alistades siis kaheksandal kohal olnud taanlase Holger Rune.

Heavier rain now in Cincinnati, no play for another 45-60 minutes or so.



Play suspended in ATP & WTA matches:



ATP:



Arthur Cazaux vs Mark Lajal



Mariano Navone vs Jan-Lennard Struff



Aleksandar Vukic vs Murphy Cassone



James Trotter vs Thiago Tirante pic.twitter.com/lHydR7GKlf