Sinner marssis Djokovicist kindla sammuga mööda

23-aastane Sinner murdis endast 15 aastat vanema Djokovici pallingu juba kolmandas geimis ning enam avasetis eduseisu ei loovutanud, vormistades 6:3 võidu. Teist setti alustas Sinner kolme järjestikuse geimivõiduga ning taaskord vormistas ta 6:3 võidu.

Djokovic sai kolmandas setis oma mängu käima ning võitis esimesed kolm geimi, aga siis pani Sinner seitsmekordse slämmivõitja paika ning võitis järgmised kuus geimi, realiseerides neljanda matšpalliga 6:3, 6:3, 6:4 võidu ja esmakordselt edasipääsu Wimbledoni slämmiturniiri finaali.

"See on imeline, ma ei suuda seda uskuda!" ütles Sinner. "See on turniir, mida noorena alati vaatasin, aga ei oleks kunagi arvanud, et siin finaalis mängida saan."

Nii Sinner kui Djokovic lõid 12 ässa ja kui esimeselt servilt oli realiseerimisprotsent üsna lähedane, siis Sinner realiseeris teiselt servilt 63-protsendiliselt, Djokovic vaid 17-protsendilise eduga. "Servisin täitsa hästi ja liikusin paremini. Nägime kõik kolmandas setis, et [Djokovic] oli veidi vigastatud. Ta oli keerulises olukorras, ma üritasin lihtsalt rahulikuks jääda ja oma parimat mängu teha."

Itaallane kohtub finaalis maailma teise reketi Carlos Alcaraziga, kes alistas poolfinaalis Taylor Fritzi. Tennise kaks säravamat tähte kohtusid alles juuni alguses Prantsusmaa lahtiste finaalis, kus Alcaraz ülipõneva, pea viis ja pool tundi kestnud mängu järel võidu teenis.

"Vaatame, mis finaal toob. Te nägite viimast finaali - kunagi ei tea, mis juhtuda võib!" lisas Sinner. "Mul on au Carlosega väljakut jagada, viime üksteist piirini. Loodetavasti tuleb jälle hea matš, aga ma ei tea, kas paremat matši on võimalik teha!"

ATP turniiridel on nad vastamisi läinud 12 korral, hispaanlane on võitnud kaheksa kohtumist ja ühtlasi viimased viis. Meeste üksikmängu finaal toimub pühapäeva õhtupoolikul.