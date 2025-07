Alcaraz pääses kolmandat aastat järjest Wimbledonis finaali

Viimasel kahel aastal kuulsal murul karikat tõstnud Alcarazi suurepärane hoog on jätkunud ka tänavusel turniiril, kus hispaanlane teenis poolfinaalis Fritzi üle 6:4, 5:7, 6:3, 7:6 (6) võidu.

"See oli tõeliselt keeruline matš, nagu alati, kui Taylori vastu mänginud olen. Sellistes tingimustes oli see veelgi raskem, väga kuum oli," sõnas Alcaraz. "Jäin oma mänguga rahule. Sain närvidest jagu, siin poolfinaali mängida ei ole üldse kerge. Olen uhke selle üle, kui rahulikuks ma jäin ja mõtlesin klaari peaga. Olin heal tasemel."

Neljanda seti lõppmängus võitis ameeriklane seisult 1:4 viis punkti järjest ning servis siis otsustava seti eest, aga Alcaraz toibus ning teenis ise neli punkti järjest, et viiendat setti vältida. Tegemist on tema 24. järjestikuse võiduga sel hooajal, see tähistab ühtlasi karjääri pikimat võiduseeriat.

"Ma ei mõtle seeriatele ega tulemustele üldse. See on mu unistus nendel ilusatel väljakutel käi ja maailma kõige ilusamatel turniiridel mängida. Proovin igal turniiril vaid sellele mõelda ja väljakule ainult rõõmu tuua," ütles Alcaraz.

Hispaanlane ootab oma vastast esireket Jannik Sinneri ja seitsmekordse slämmivõitja Novak Djokovici vastasseisust. Viimasel kahel aastal on Alcaraz finaalis alistanud just Djokovici.