Alcaraz pikendas võiduseeriat ja teenis Londonis poolfinaalkoha

Eelmises ringis pea kolm ja pool tundi madistanud Alcaraz pidi veerandfinaalis märkimisväärselt vähem vaeva nägema, kui alistas prantslase Arthur Rinderknechi (ATP 80.) 7:5, 6:4.

"Arvasin, et tunnen end palju halvemini, aga me oleme tennisistid, peame tegema kõik, et taastuda. Olen õnnelik, et sain täna tunni ja 20 minutiga hakkama. See oli rohkem muruturniiri moodi," sõnas Alcaraz, kes pikendas oma karjääri pikima võiduseeria 16-mänguliseks.

Hispaanlane lõi kaheksa ässa ja tegi neli topeltviga vastase 12 ässa ja viie topeltvea vastu, aga Alcaraz realiseeris esimeselt pallingult 92-protsendiliselt (Rinderknech 88%) ja teiselt 50-protsendiliselt (Rinderknech 43%). "Tunnen ennast hästi ja olen rahul, et olen niivõrd kõrgel tasemel mänginud. See matš oli tõeline väljakutse, aga jään oma mänguga rahule," lisas Alcaraz.

Hispaanlane kohtub poolfinaalis kaasmaalase Roberto Bautista Agutiga, kes teenis kaks ja pool tundi väldanud kohtumises Holger Rune üle 7:6 (5), 6:7 (4), 6:2 võidu. Tegemist oli tema hooaja esimese võiduga esikümnesse kuuluva mängija üle.

"See tähendab mulle väga palju, armastan seda sporti ikka veel," sõnas 37-aastane Bautista Agut. "Ärkan iga hommik 120-protsendilise pühendumusega. Olen teinud see aasta väga palju tööd ja tulemused ei tulnud järele, selle nädalaga olen seni väga rahule jäänud."

Teises poolfinaalis lähevad vastamisi tšehh Jiri Lehecka (ATP 30.) ning britt Jack Draper (ATP 6.).