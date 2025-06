Sinner langes Halles konkurentsist, Alcaraz pääses Londonis ehmatusega

Sinner kaotas veidi üle kahe tunni kestnud kohtumises 6:3, 3:6, 4:6 Kasahstani esindavale Aleksandr Bublikule (ATP 45.). Bublik on nüüd esikümnemängijatega vastamisi olnud 37 korda ja see oli tema 13. võit, seejuures esimene kord, kui ta sai jagu maailma esireketist.

"Me oleme tennisistid ja püüame võita igat matši, mida mängima, aga see on eriline võit," õhkas Bublik. "Ma polnud varem esireketit võitnud, nii et see on kahtlemata eriline saavutus."

Bublik ja Sinner olid vastamisi ka mõned nädalad tagasi Prantsusmaa lahtiste meistrivõistluste veerandfinaalis ja siis jäi Sinner kindlalt peale, aga murul suutis Bublik enda paremuse maksma lüüa, saades kirja 36 äralööki, neist 15 olid serviässad.

Alates 2023. aasta augustist oli Sinner võitnud kõik 66 mängu, mis ta pidas mängijatega, kes pole edetabeli 20 parema seas.

Bublik läheb veerandfinaalis vastamisi seitsmendana asetatud tšehhi Tomaš Mahaciga (ATP 23.).

Teises ringis langes konkurentsist välja ka neljanda paigutusega Andrei Rubljov (ATP 14.), kes jäi 3:6, 7:6 (4), 6:7 (6) alla argentiinlasele Tomas Martin Etcheverryle (ATP 63.). Otsustava seti kiires lõppmängus päästis Etcheverry kaks matšpalli.

Turniiril teisena asetatud Alexander Zverev (ATP 3.) sai kodupubliku ees raske võidu, alistades ligi kaks ja pool tundi kestnud kohtumises 3:6, 6:4, 7:6 (2) itaallase Lorenzo Sonego (ATP 46.). Veerandfinaalis läheb Zverev vastamisi teise itaallase, maailma edetabelis 24. real paikneva Flavio Cobolliga.

Londonis peetaval ATP 500 kategooria muruturniiril alistas esimesena asetatud hispaanlane Carlos Alcaraz (ATP 2.) pea kolm ja pool tundi kestnud kohtumises kaasmaalase Jaume Munari (ATP 59.) 6:4, 6:7 (7), 7:5. Teise seti kiires lõppmängus oli Alcarazil ka kaks matšpalli, aga Munar suutis need päästa ja mängu otsustavasse setti viia. Seal jäi Munar 0:2 taha, aga vastas siis kahe murdega ja pääses 4:2 juhtima, aga lõpuks oli Alcaraz siiski kindlam.

Tänavune Prantsusmaa lahtiste tšempion Alcaraz on nüüd võitnud järjest 15 mängu, tegemist on tema senise karjääri pikima võiduseeriaga.

Veerandfinaalis läheb Alcaraz vastamisi prantslase Arthur Rinderknechiga (ATP 80.), kes alistas 7:5, 7:6 (3) USA servikahuri Reilly Opelka (ATP 75.).