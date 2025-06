Endine maailma teine reket tõmbab USA lahtiste järel karjäärile joone alla

35-aastane Kvitova naasis veebruaris emaduspuhkuselt, aga pole sel hooajal oma vormi leidnud. Tšehhitar teatas juuni lõpus algava Wimbledoni slämmiturniiri eel, et tema suurepärane karjäär saab selle hooajaga lõpu.

"Mul on olnud tõeline privileeg viimase 19 aasta jooksul jõuda tennises uskumatute kõrgusteni," ütles Kvitova. "Olen kahel korral Wimbledonis võidutsenud, Tšehhile kuus Billie Jean Kingi karikat võitnud ja maailma teine reket olnud."

"Olen saavutanud rohkem, kui eales unistada oskasin. Olen nii tänulik kõige eest, mida tennis mulle andnud on. See on õpetanud mulle lugematu arvu õppetunde, mitte ainult väljakul ja trennis, aga ka elus. Ma ei oleks selleta ealeski selliseks naiseks saanud, tennis on andnud mulle väga palju," lisas Kvitova.

Tšehhitar ütles, et augusti lõpus ja septembri alguses toimuvad USA lahtised jäävad tema karjääri viimaseks turniiriks. "Nagu kõikide teiste elufaasidega, tuleb päev, mil pead peatüki lõpetama. Ja see aeg on minu jaoks nüüd tulnud," sõnas Kvitova. "Olen põnevil, et saan veel ühe korra Wimbledoni turniiril mängida, sel turniiril on minu karjääris väga suur tähtsus. Ma ei ole päris kindel, kui hästi ma USA kõvakattega väljakul servin, aga plaanin oma karjääri New Yorgis lõpetada."

Kvitova on oma eduka karjääri jooksul võitnud 31 turniiri. Lisaks võitudele Wimbledonis, on ta mänginud Austraalia lahtistel finaalis ning 2016. aastal teenis ta Rio de Janeiro olümpiamängudel pronksmedali. 2011. aasta sügisel kerkis ta maailma edetabelis teisele kohale, kuid Caroline Wozniackist ja Viktoria Azarenkast mööduda ei õnnestunud.