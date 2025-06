Alcaraz Sinnerile: on privileeg koos sinuga ajalugu teha

Kaks esimest setti kaotanud Alcaraz suutis neljandas setis välja tulla lootusetuna tundunud 3:5, 0:40 kaotusseisust ja lõpetas triumfiga Sinneri 20-mängulise võiduseeria slämmiturniiridel. Viie ja poole tunni pikkune finaal tähistab ühtlasi turniiri ajaloo pikimat ning on profitennise ajastu teine pikim slämmifinaal pärast Novak Djokovici ja Rafael Nadali 2012. aasta Austraalia lahtistel viis tundi ja 53 minutit kestnud lahingut.

"Ma ei maga täna öösel väga hästi, aga see on okei," tõdes kolm matšpalli käest lasknud maailma esireket pärast kaotust Pariisis. "Carlos, õnnitlen sind: hiilgav esitus, hiilgav lahing, suurepärane töö. Olen sinu üle õnnelik ja sa väärid seda. Mängida oli lihtsam, kui praegu rääkida," muigas itaallane.

Kevadel kolmekuulise võistluskeelu selja taha jätnud Sinner mängis Prantsusmaa lahtiste eel vaid ühe turniiri, kui kaotas Rooma turniiri finaalis just Alcarazile 6:7 (5), 1:6. "Olin valmis, tundsin end palju rohkem valmis kui olin Roomas ning me nägime seda. Ta on maailma teine reket, aga esireket liival. Olin kolmandas setis murdega peal, neljandas setis murdega peal, mul oli kolm matšpalli ning servisin mänguvõidu peale, mul oli võimalusi ka otsustavas. Nii palju võimalusi, mida ma kasutada ei suutnud," mõtiskles itaallane.

Pariisi publiku toetust nautinud Alcaraz kiitis võidu järel vastast taevani. "Olen päris kindel, et sinust saab tšempion mitte ühel, vaid mitmetel kordadel. On privileeg sinuga igal turniiril väljakut jagada ning olen väga-väga õnnelik, et sain koos sinuga sellel turniiril ajalugu teha. Oled noorte laste ja ka minu jaoks suureks inspiratsiooniallikaks," ütles hispaanlane rivaali kohta.