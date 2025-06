Igiliikurid Granollers ja Zeballos võitsid kauaoodatud slämmitiitli

39-aastane Granollers ja tema 40-aastane argentiinlasest paariline ühendasid jõud kuus aastat tagasi ning mängisid neljandat korda suure slämmi turniiri finaalis.

Nii 2019. aasta USA lahtistel kui ka 2021. ja 2023. aastal Wimbledonis pidid nad otsustavas mängus vastaste paremust tunnistama, kuid seekord said nad Pariisis slämmitiitli lõpuks endale, kui alistasid laupäevases finaalis kaheksanda asetusega Suurbritannia duo Joe Salisbury ja Neal Skupski 6:0, 6:7 (5), 7:5.

"See on ainulaadne tunne! Juba lapsepõlvest peale unistasin Roland Garrosis võitmisest ja täna me lõpuks saime sellega hakkama," rääkis Zeballos.

"Olen üliõnnelik, et saan võitu koos Horacioga nautida," lisas Granollers. "Me oleme aastate jooksul palju saavutanud. Slämmifinaalide kaotused olid meie kõige raskemad hetked, kuid pidasime vastu. Me ei andnud kunagi alla ja täna saime väärika tasu."

Naiste paarismängu finaalis lähevad pühapäeval vastamisi teise paigutusega Sara Errani-Jasmine Paolini (mõlemad Itaalia) ja Anna Danilina (Kasahstan)-Aleksandra Krunic (Serbia).