USA-st naasnud Mariel Merlii Pulles liitus eratiimiga

Sprindile keskenduv Pulles otsustas pärast erinevate variantide kaalumist liituda Team Fikalaga, mida veab Mart Kevin Põlluste ning mis on peamiselt tuntud kui maratonidele keskenduv punt.

"See tundus mulle kõige kasulikum," ütles Pulles. "Ma ei tahtnudki suurt muutust, vaid jätkata samamoodi nagu olen viimastel aastatel teinud – enamasti ise, aga et mul oleks keegi abiks. Ma ei tahtnud sellist asja, et teen kellegi teise inimese plaani ja siis läheb terve hooaeg pekki."

Soomes töötav Kalmer Tramm pakkus Pullesele ettevalmistusperioodil kaht pikemat ühislaagris oma õpilase, MK-sarja sprindiarvestuse üldvõitja Jasmi Joensuuga, ent paraku need ei klappinud eestlanna graafikuga.

