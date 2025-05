Sabalenka sai kolmandat korda Madridis turniirivõitu tähistada

Sabalenka alustas matši võimsalt ning võitis esimesest viiest geimist neli, vormistades avasetis kindla 6:3 võidu. Teises setis avaldas Gauff vastupanu ning juhtis ühel hetkel 5:3, aga valgevenelanna viis seti lõppmängu ning vormistas seal 7:3 võidu.

Sabalenka mängis sel aastal finaalis juba kuuendat korda ning teenis oma kolmanda tiitli, aasta alguses võidutses ta Brisbane'is, märtsi lõpus teenis ta võidu ka Miami WTA 1000 turniiril. Madridi liivaväljakutel teenis ta oma kolmanda turniirivõidu. "Ma olen alati nii põnevil, kui saan siin Madridis ilusal väljakul mängida. Ma ei teagi, see väljak sobib mulle, see vist ongi edu saladus," ütles Sabalenka.

Oma karjääri peale on Sabalenka nüüd võitnud 20 WTA turniiri, ühtlasi sai temast esimene naine pärast Serena Williamsit, kes ühel hooajal nii Miami kui Madridi turniiri võitnud. Williams tegi seda 2013. aastal.

Sabalenka jätkab ühtlasi kindla esireketina, vahe Iga Swiateki ees on edetabelis paisunud pea 3500 punkti peale. "Olen terve oma elu selle eesmärgi suunas töötanud ja edetabeli tipus olemine tähendab mulle palju," ütles valgevenelanna.