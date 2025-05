Swiatek kummutas kuulujutud: mängin ka Wimbledonis

Poola meedias ringlesid hiljuti väited, justkui plaaniks maailma teine reket Iga Swiatek tänavu kogu muruhooaja vahele jätta ja võistluspausi teha. Swiatek lükkas need jutud ümber ja ütles, et kavatseb siiski ka Wimbledonis mängida.

"Viimastel päevadel olen näinud miljon kommentaari, millest ükski ei vasta tõele. Praegu on minu kohta nii palju erinevaid teooriaid, eriti Poola meedias, mis ei vasta tõele," rääkis Swiatek Roomas ajakirjanikele. "Teile meeldib teha artikleid, mis inimesi lugema kutsuvad, ma saan sellest aru. See on osa teie tööst."

"Aga jah, kindlasti ei kavatse ma Wimbledoni vahele jätta. Tahan väga õppida murul paremini mängima," jätkas neljal aastal Prantsusmaa lahtiste liival võidutsenud Swiatek, kelle senine parim tulemus Wimbledonis on olnud veerandfinaali jõudmine, sellega sai ta hakkama kaks aastat tagasi. "Iga aasta on uus võimalus. Mängin kindlasti Wimledonis, kui ma just vigastada ei saa."

Wimbledonis on Swiatek võitnud 11 ja kaotanud viis matši, samas kui Prantsusmaa lahtistel on tema võidud-kaotused 35-2, USA lahtistel 20-5 ja Austraalia lahtistel 22-7. Seejuures enda ainsa juunioride slämmiturniiride võidukarika sai Swiatek just Wimbledonis, kus võidutses 2018. aastal.

Roomas peetaval kõrgeima kategooria WTA turniiril on teisena asetatud Swiatek avaringis vaba, teises ringis tuleb talle vastu itaallanna Elisabetta Cocciaretto (WTA 82.) ja armeenlanna Elina Avanesjani (WTA 38.) vahelise kohtumise võitjaga.