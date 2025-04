Otepää mängud tõid kokku Eesti ja Läti noored suusahüppajad

Võisteldi K-10 ja K-25 meetri mägedel. Võistluspäev pakkus tihedat konkurentsi ja põnevaid sooritusi eri vanuseklasside noortele. Medalikohad jagunesid Eesti ja Läti sportlaste vahel, mis kinnitab tugevat piirkondlikku koostööd talispordis.

"On hea meel näha, et Otepää mängude traditsioon püsib endiselt elujõuline ja toob siia andekaid noori hüppajaid kõikjalt Eestist, aga ka Lätist. Nendel väikestel mägedel saadud kogemus on olnud paljudele meie hüppajatele esimeseks sammuks rahvusvahelisele areenile," sõnas võistluste peakorraldaja Silver Eljand.

Võistlejaid autasustas esimeste Otepää mängude veteran Rein Vikard.

Tänavuste mängude parimad:

Tüdrukud:

1. Sandra Kukk (Elva), 2. Mari Liiv (Võru), 3. Luize Codere (Sigulda).

Poisid, K-10 m mägi:

1. Mirko Sepma (Nõmme), 2. Mikelis Švede (Sigulda), 3. Bogdan Šihašvili (Otepää).

Poisid, K-25 m mägi:

1. Karlis Švede (Sigulda), 2. Henri Hallik (Võru), 3. Oliver Reijo (Otepää).