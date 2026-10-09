Swiatek kaotas ja kordusmängu Zhengiga ei tule

Kui esimeses setis ei kaotanud kumbki oma pallingugeimi, siis teises õnnestus Mertensil korraks Swiateki oma murda ja sellest piisaski. Seejuures ei tekkinud poolataril kohtumise peale ainsatki murdešanssigi.

Ühtlasi tähendab see seda, et ära jääb ka võimalik poolfinaal Swiateki ja turniirile erikutsega pääsenud Qinwen Zhengi (WTA 54.) vahel. Nimelt oli just Zheng see, kes hiljuti USA lahtiste kaheksandikfinaalis Swiateki teekonna lõpetas.

Zheng ja Mertens olid viimati vastamisi mullu Charlestonis, kus kolmes setis võitis hiinlanna, aga erinevalt Pekingi turniirist mängiti siis saviliival.

Hiina lahtiste teise finalisti selgitavad maailma edetabelis viiendat kohta hoidev Mirra Andrejeva ja 20-aastane tšehhitar Nikola Bartunkova (WTA 34.). Nemad läksid USA lahtistel vastamisi kolmandas ringis ja siis jäi kahes setis peale Andrejeva.