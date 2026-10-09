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Tartu Ülikool sai kodus Läti klubilt kindlalt lüüa

Korvpall
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Foto: Airika Harrik/ERR
Korvpall

Tartu Ülikool Maks & Moorits alistus korvpalli Eesti-Läti liiga kohtumises kodus Riia Zellile 74:94 (19:29, 18:17, 26:24, 11:24) ja sai tabelisse teise kaotuse järjest.

Esimesel veerandil koguni 29 punkti visanud Riia haaras kiire edu ja kuigi kolmandal perioodil tuli Tartu lähemale, siis külalisi kätte ei saadud. Hoopis Läti klubi hakkas viimasel veerandil vahet taas kasvatama ja võitis lõpuks paarikümne silmaga.

Keith Palek oli 20 punktiga Tartu parim. Chris Maidoh lisas 12 ja Mack Smith kümme punkti. Märt Rosenthal panustas seitsme resultatiivse sööduga. Võitjate parim oli 22 silma visanud ääremängija Tony Perkins.

Tartu Ülikool on saanud nüüd Eesti-Läti liigas kaks võitu ja kaks kaotust, Riia Zelli on aga võitnud kõik neli senipeetud kohtumist. Sama hea bilanss on ka teistel Läti klubidel Riia VEF-il ja Valmiera Glass Vial.

Tartul oli raske nädal, varem tuli tunnistada ka eurosarjas Varssavi Dziki paremust. "Ma arvan, et tuleb pea alla panna ja tööd edasi teha," lausus Tartu mängija Martin Paasoja. "Teadsime, et on raske nädal ja rasked vastased, aga mingites elementides jäime ikkagi väga kehvaks. Olime ise kehvad, mitte vastased ei olnud nii jube head. Siin on palju, mida kaasa võtta."

Zelli suurest eelarvest räägiti enne hooaja algust palju. Kuidas see platsil tunda andis? "Raske öelda, eks nad tulid ka Eurocupist võõrsilmängu pealt, aga kodusaalis ei tohiks me ühtki võistkonda karta," vastas Paasoja.

"Vahet pole, mis eelarved ja võistkonnad on. Mingil hetkel täna näitasime seda korraks, kus saime rahva seljataha, kus mängisime head mängu, aga lohakusi on liiga palju ja hea klassiga meeskonnad karistavad ära."

Eesti-Läti liigas jätkuvad mängud laupäeval, kui vastamisi asuvad Ogre - Läti Ülikool, Pärnu - Keila, TalTech/Alexela - Riia VEF ja Kalev/Cramo - Ventspils.

Toimetaja: Siim Boikov

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