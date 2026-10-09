Heina klubi tegi võrratu tagasituleku ja napsas Dortmundi Borussialt punkti

Dortmund oli kodustaadionil domineerivam pool, aga väravateni jõuti alles mängu lõpus: 80. minutil avas Daniel Svensson skoori ja 85. minutil suurendas Nico Schlotterbeck edu.

Kui võis tunduda, et sellega on mäng sisuliselt ka tehtud, siis pea esimest korda kogu kohtumise jooksul langes initsiatiiv külaliste kätte, kes kasutasid selle ka ära.

88. minutil vähendas Ludovit Reis suurepärase löögiga külaliste kaotusseisu ühele väravale ja teisel üleminutil viigistas endise koduklubi vastu Niclas Fullkrüg. Eelnevalt andis karistuslöögi Marco Grull ja Fullkrügi pealöögi vastu oli Dortmundi väravavaht Gregor Kobel võimetu.

Heinal oli Werderi väravas omajagu palju tööd, kuid ta suutis pikalt külalised vee peal hoida. Näiteks esimese poolaja lõpul tõrjus ta suurepäraselt Maximilian Beieri ja teise poolaja alguses Ethan Nwaneri löögi.

Kokku tegi Dortmundi Borussia mängu jooksul 21 pealelööki, millest üheksa raamidesse. Werder sai lõpuks kirja 11 lööki, millest neli oli sooritatud raamidesse. Borussia tegi vastase kastis 45 ja Werder 14 puudet.

Viik tähendab, et Werder on alustanud hooaega kahe võidu, kahe viigi ja ühe kaotusega. Dortmundi jaoks oli tegemist aga esimeste kaotatud punktidega, sest neli eelmist kohtumist suutis meeskond võita.