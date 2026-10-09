Eesti sai Tšehhi U-23 koondise vastu revanši

Katrin Kirpu viis Eesti juba esimesel minutil juhtima ja veidi enne avapoolaja lõppu kasvatas Lisette Tammik eduseisu. Tšehhi auvärava lõi 89. minutil Zuzana Obadalova.

Eesti ja Tšehhi U-23 koondis mängisid omavahel ka tänavu aprillis Prahas ja toona jäid tšehhitarid peale koguni 4:0 ehk nüüd õnnestus võtta revanš.

Teisipäeval, 13. oktoobril sõidab Eesti koondis Soome, kus mängitakse sealse U-23 koondisega. Novembri lõpus ja detsembri alguses seisab ees Balti turniir, mida alustatakse Fääri saarte vastu.