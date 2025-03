Djokovici seljatanud teismeline teenis karjääri esimese ATP tiitli

Esimeses setis murdsid mõlemad ühe korra, kuid kiires lõppmängus läks Menšik 5:0 ette ja võitis lõpuks 7:4. Teises setis avanes noorel tšehhil kaks murdevõimalust, ent Djokovic tõrjus mõlemad. Kiires lõppmängus asus Menšik 4:2 ja 6:3 juhtima ning lõpetas kohtumise teiselt matšpallilt.

Menšik realiseeris esimeselt servilt 77 ja teiselt 54 protsenti punktidest ning servis 14 ässa Djokovici seitsme vastu. Võitja tegi rohkem lihtvigu (22:20), kuid ka äralööke (29:22). Kõikidest mängitud punktidest võitsid mõlemad 76.

Tegemist oli 19-aastase tennisisti karjääri esimese ATP turniirivõiduga. Ühtlasi sai Menšikust läbi aegade teine noorim Miami Openi meesüksikmängu võitja – 2022. aastal triumfeeris praegune maailma kolmas reket Carlos Alcaraz, kes oli toona vaid 18-aastane.

"Aus vastus – ma ei oska midagi öelda. See tunne on lihtsalt uskumatu," tunnistas Menšik matši järel. "Tõenäoliselt on see minu elu tähtsaim päev ning mul õnnestus näidata suurepärast mängu ja närve vaos hoida. Tennises pole keerulisemat ülesannet kui Novaki võitmine."

37-aastasel Djokovicil, kes jahtis Miamis oma karjääri 100. ATP tiitlit, jagus noorele vastasele vaid kiidusõnu. "See on tema tähetund. Palju õnne, mängisid uskumatu turniiri! Mul on valus seda tunnistada, aga sa olid parem. Otsustavatel hetkedel tõid välja oma trumbid — suurepärane serv ja vaimne tugevus."

Tänu turniirivõidule tõuseb Menšik esmaspäeval avaldatavas ATP edetabelis karjääri kõrgeimale 24. kohale. Djokovic jätkab viiendal positsioonil.