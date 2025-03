Novak Djokovic teenis Miamis rekordilise võidu

Djokovic võitis tund ja 47 minutit kohtumise 6:1, 7:6 (1). Ugo Carabelli alistamine tähendas kogenud serblase jaoks karjääri 411. võitu Mastersi turniiridel, millega ta ületas seni Rafael Nadalile kuulunud rekordi (410 võitu).

"Mul on suur au järjekordne rekord enda nimele kirjutada," ütles Djokovic matši järel. "Peaaegu iga kord, kui ma mängin, on midagi kaalul ja loomulikult motiveerib see mind paremini mängima."

411 - Novak Djokovic has claimed a 411th ATP Masters 1000 match win, surpassing Rafael Nadal (410) for the outright most of any player since the format's introduction in 1990. Mountaintop.#MiamiOpen | @MiamiOpen @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/lbJ651lBxI