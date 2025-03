Kaidy Kaasiku: tahaks jõuda 30 sisse, sest Trondheimis jäi see saamata

Trondheimi kvalifikatsioonis sai Kaasiku 31. koha ehk jäi esimesena veerandfinaalist välja. Toona jäi vajaka vaid üks kümnendik. "30 sisse tahaks ikkagi jõuda, sest Trondheimis jäi see saamata. See oleks ilus," kinnitas ta oma eesmärki ERR-ile.

MM-ile järgnenud päevad pole kõige lihtsamalt kulgenud. "Tulime koju ja haigus murdis kohe maha tegelikult. On natuke raskelt läinud see taastumine," lausus ta. "Ma arvan, et see oli külmetus. Kergemapoolsem, aga ikkagi - natuke oli."

Lisaks pole kiita ka kodumaised treenimisvõimalused. "Mõned korrad sai Kõrvemaal käidud. Seal oli natuke lund. Aga üldiselt lund ei ole, tuleb kuidagi hakkama saada."

Lauluväljakul läbitakse kaks ringi ja Kaasiku ennustab, et neist teine tuleb väga raske. Aga viimaste päevade enesetunne annab lootust. "Eile oli juba päris hea. Loodame, et saab veel paremaks minna."