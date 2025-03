Dremljuga jääb kõrvale, kahtluse all ka Roosi start

"Karl Sebastianiga ei ole seis selles mõttes hea, et veel üleeile oli 38 palavikus. Eile õhtul ütles mulle, et nüüd on palavik läinud ja äkki ikka läheks starti," kirjeldas Eesti koondise peatreener Aivar Rehemaa ERR-ile.

"Aga kui oled nädal aega palavikus ja haige olnud... ma saan aru küll, et sportlane tahab hirmsasti startida, aga ütleme, et pidime natuke keelama."

Lisaks kahe aasta eest 18. kohale tulnud Dremljugale võib eemale jääda ka Henri Roos. "Oslos ei võistelnud ja nüüd otsustab siin kas täna või üldse homme hommikul, kas stardib või mitte," lausus Rehemaa.

Tegelikult on Eesti koondise suuremad lootused seotud hoopis naistega. Rehemaa loodab, et neid jõuab 30 hulka üpris mitu. "Olen seda enne ka öelnud, et praegu on naiste sprint meil selgelt parem. Meil on küll ainult kuus naist stardis, aga ma siiralt loodan, et vähemalt kolm saab edasi."

Lauluväljakul on hetkel olud üsna vesised, aga Rehemaa usub, et kolmapäeval toimuvaks võistluseks saab raja korda. "Kui praegu vaadata, siis vaatasin ka, et päris hullud olud on," tõdes ta.

"Eks esindajate koosolekul õhtul öeldakse, kas soolatavad või mitte. Kui siia sool peale pannakse, siis ma arvan, et homme õhtul on see rada üsna kõva. Aga praegu on sõna "uppumine" päris õige."

Tallinna MK-etapp toimub hooaja lõpus ja seetõttu on nii mõnedki sportlased mõtetega juba suvepuhkusel. Aga mitte kõik. "Meie koondises on lihtne. Kui on koduetapp, siis ei saa olla sellist asja, et võtame kuidagi lihtsamalt või oleme hooajast väsinud. Kõik ju teavad seda hooaja algul juba ja sportlastega on niimoodi räägitud ka," rõhutas Rehemaa.

"Kui vaadata teisi koondisi, siis paratamatult on tunda, et tiitlivõistlused on läbi. Kel on, mida tõestada, need võtavad kindlasti väga tõsiselt. Ma arvan, et suured ässad lasevad võib-olla natuke rohkem jalga sirgu."

ETV2 ja ERR-i spordiportaal alustavad kolmapäeval otseülekandeid kell 16.15 (kvalifikatsioon) ja kell 18.45 (lõppvõistlus).