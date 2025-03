Aron: minu ülesanne on tõestada, et olen piisavalt hea, et see koht endale saada

"Praegu pean palju rohkem aega panustama võidusõiduvälistele asjadele. Kui varem oli see, et võidusõit ise võttis enamuse ajast, siis nüüd minu ülesanne on ennast müüa ja olla igal pool olemas ja näidata ja tõestada, et olen piisavalt hea, et see koht üks päev endale saada," selgitas 21-aastane Aron ERR-ile. "Seda ma olen juba korduvalt tõestanud, et puhast kiirust mul on. Need testid ei ole selleks, et kiiremaks saada, kiirus on mul olemas ja see kuskile ei kao. Aga see ongi pigem selleks, et kõik see muu ära õppida, et kui peaks tekkima võimalus autosse hüpata, siis saan keskenduda ainult sõitmisele, sest kõik muu on juba mul arusaadav."

Paul, sa oled nüüd neli kuud ja natukene peale olnud Alpine'i palgal. Kuidas see sinu elu muutnud on?

Sellest hetkest, kui ma selle organisatsiooniga ühinesin, olen ma kindlasti saanud palju rohkem aimu, kuidas vormel-1 toimib, mulle on antud päris palju võimalusi juba selle vormel-1 autoga sõita, nii et kogemust on ka palju rohkem. Ja üleüldiselt, olen saanud väga palju veeta aega selle tiimiga koos ja tänu sellele siis kogu seda maailma palju paremini tajuda. Ega suures pildis lõppkokkuvõttes mu elu nii palju ei olegi muutunud, elu läheb edasi nagu varemgi, tegelen motospordiga ja tegelen asjadega, mis mulle meeldib. Lihtsalt selle asemel et kui varem ma olin vormel-2, vormel-3, siis nüüd toimub kõik F1-s ja tööd on rohkem, inimesi on rohkem, autod on kiiremad ja kõike ägedam ja suurem.

Mis selle nelja kuu sisse veel mahtunud on? Kohe pärast vormel-2 hooaja lõppu oli noorte sõitjate test, siis nüüd Pirelli rehvitest, nüüd olid jälle Kataris – mis sinna vahele veel jääb?

Eks töö toimub iga päev. Olen väga palju veetnud aega simulaatoris, tehases. F1-s on tuhat liiget ja selleks, et nende kõigiga kohtuda ja aega veeta, see võtab väga palju aega. Nii et ma olen väga palju veetnud aega tehases, et kohtuda nende erinevate inimestega ja käia läbi kõik need erinevad organisatsioonid, mis siin selle tiimi sees veel on. Seal on aerodünaamikaosakond, seal on osakond, kus tehakse carbonist asju, seal on see tuuletunnel ja simulaator… seal on hästi palju erinevaid osi. Ja sina kui sõitjana, kes oled siis nagu tiimiliider, on väga tähtis, et sa oma nägu seal näitad ja nende inimestega vestled ja oled osa sellest protsessist. Olen väga palju aega sinna panustanud, väga palju aega simulaatoris olnud.

Tegelikult natukene aega tagasi oli veel ka üks privaattest Barcelonas, see on mul juba nüüd siis kolmas test see aasta siin Kataris. Käisin Bahreinis seda aasta alguse testi jälgimas, vormel-1 oma. Praegu pean palju rohkem aega panustama võidusõiduvälistele asjadele. Kui varem oli see, et võidusõit ise võttis enamuse ajast, siis nüüd minu ülesanne on ennast müüa ja olla igal pool olemas ja näidata ja tõestada, et olen piisavalt hea, et see koht üks päev endale saada.

On sul mingi arvestus või arusaam, mitu tundi või kilomeetrit sa nüüdseks oled vormel-1 autos olnud?

Ma olen teinud kolm päeva ja iga päev on umbes 700 kilomeetri kanti olnud. Ehk siis võib öelda, et 2100 kilomeetrit on mul umbes. Nüüd arvatavasti selle testiga tuleb midagi 500 kuni 700 vahele juurde. Aga see selleks, kilomeetrid kilomeetriteks ja päevad päevadeks, üleüldiselt see kogemus, mis ma siin autoga olen saanud, on olnud väga-väga väärtuslik. Eelmise aasta lõpus see test, mis oli, oli tegelikult 2024 autoga. Kõik need testid sel aastal on olnud 2023 autoga. Ja lisaks siis need Pirelli testid, sa sõidad 2026 rehvidega. Neid variatsioone on olnud väga palju ja see ei ole nüüd nii, et ma olen nüüd iga kord täpselt sama autoga sõitnud.

Seda variatsiooni on päris palju olnud, aga iseenesest on see ju väga hea, saabki proovida erinevaid asju. Näiteks nende 2026 rehvidega saab juba parem aimu, mida siis järgmine aasta oodata. Kõik see on väga kasulik ja peamine, mis siit kõigest võtta, on harjutada kõike muud, mis on sõiduväline. Kui nüüd peaks tekkima võimalus, et saan täiskohaga sõitjaks, siis on tähtis, et kõik stardiprotseduurid ja starditehnika, need on kõik hästi stabiilsed ja head. Sest kui sa oled hästi kiire, aga kogu aeg keerad stardi pekki, siis sellest palju kasu ei ole. Kõik sellised protseduurid ja muud asjad, kõik need abivahendid, mis sul siin autos on, mida sa saad muuta, et autot korrigeerida endale sobivamaks, need on kõik asjad, millega harjumine ja nende ära ärakasutamine võtab aega. Ja see ongi, mille jaoks need kõik testid on. Seda ma olen juba korduvalt tõestanud, et puhast kiirust mul on. Need testid ei ole selleks, et kiiremaks saada, kiirus on mul olemas ja see kuskile ei kao. Aga see ongi pigem selleks, et kõik see muu ära õppida, et kui peaks tekkima võimalus autosse hüpata, siis saan keskenduda ainult sõitmisele, sest kõik muu on juba mul arusaadav.

Rõhutasid ennist võistkonnaga suhtlust. Kuidas tunned, et sind omaks on võetud, oled sa osa Alpine'i perest?

Jaa, kindlasti. Aga eks see ei ole ka ainult, kuidas tiim mind vastu võtab, vaid see on ka, kuidas mina ennast presenteerin. Olen väga-väga palju aega ja tahet panustanud, et hea suhe selle tiimiga tekitada. Kui ma olen raja ääres, siis ma viin inseneridele, mehaanikutele kohvi ja küpsiseid, kui ma olen tehases, siis ma käin alati ütlen kõigile tere. Nagu ütlesin, ei ole palju sõitjaid, kes käivad kõik need erinevad väiksed osakonnad läbi, näiteks tuuletunnelis ja seal, kus carbonit tehakse ja seal, kus siis aerodünaamikaosakond on. Nad on inimesed, kes töötavad lõpuks selle jaoks, et sinul kui sõitjal oleks hea auto. Aga tihtipeale nad nende sõitjate nägusid ei näe.

Ma olen väga palju aega sinna panustanud, sest see on täpselt sama väärtuslik kui see, kui kiire sa oled, sest lõppkokkuvõttes ju sõitja on tiimi juht ja kui sõitja näitab välja huvi, sõitja näitab, et ta on motiveeritud, siis see motiveerib ka kogu ülejäänud tiimi. Minul on suhe Alpine'iga väga hea, osaliselt sellepärast, et nad on mind hästi vastu võtnud, aga ma olen ka kindlaks teinud, et nad võtaksid mind hästi vastu. Kindlasti, kui ma oleks siia tulnud ja olnud laisk, ei viitsiks millegagi tegeleda ja ei suhtleks inimestega ja ei panustaks aega, et neid häid suhtlusi tekitada, siis ega nad mind hästi vastu ka ei võtaks, see on täiesti tavaline.

Talvel on suur teema olnud Jack Doohani tulevik. N-ö pingil olete ootamas sina, Franco Colapinto, kellest on palju räägitud. Kas tiimis sees on ka näha või tunda pinget?

Seda küsimust küsige Jack Doohani käest, mitte minu käest, mina olen reservsõitja. Muidugi kõik inimesed teavad, et kes on reservsõitja, üritab saada täiskohaga sõitjakohta ja see on täiesti tavaline. F1-s on alati inimesi, kes tahavad su kohta saada, see on täiesti tavaline ja tiimijuhid on korduvalt öelnud, et see, et neid reservsõitjaid on mitu, ei ole sellepärast, et Jackile rohkem pinget panna, vaid see on puhtalt tiimi huvides tehtud otsus, et tuleviku mõttes oleks neil valik, kes on parimad sõitjad. Mina saan sellest täielikult aru, minu sellega mitte mingit probleemi ei ole ja kui täiesti aus olla, siis tegelikult ju konkurents on hea asi, konkurents toobki ju inimestes parima välja.

Kui sul on ainult üksinda reservsõitja, kes aasta aega tiksub üksi, siis tal ongi väga lihtne ja lõpuks, kui ta selle täiskoha saab ja järsku on hästi palju konkurentsi, siis ongi raskem selle pingega harjuda. Kui sul on siin reservsõitja kohal mitu tükki, kes võitlevad selle ühe koha eest, siis on rohkem pinget, rohkem survet ja minu arust see on väga hea, et see nii on, sest et siis on ka konkurents, mis toob sinust parima välja. See on ju ammu teada tarkus, et mida kõrgem on konkurents, seda kõrgema taseme saavutab ka see inimene, kes seal võistleb. Need inimesed, kes lihtsalt pingele vastu ei pea ja kes siis kõrgema konkurentsiga n-ö halvemini hakka saama hakkama saavad, need ei olegi piisavalt head, et tipus võistelda.

Ehk siis, kui sina lepingule alla kirjutasid, siis tegelikult Colapinto kohta vist teada ei olnud, kui ma ei eksi? Aga sa tervitad seda konkurentsi?

Ma ausalt öeldes sellele esimesele küsimusele vastata ei saa, sest need ei ole lihtsalt asjad, millest ma tohin rääkida. Aga muidugi, miks ka mitte. Miks ma peaks kartma seda? Ma olen realistlik inimene ja kui mu kõrval on sõitja, kes teeb minust paremat tööd, siis täiesti arusaadav, miks tema peaks saama selle koha üle minu, aga ma teen kindlaks, et see sõitja mu kõrval ei tee minust paremat tööd. Kui midagi, siis kuna Francot vaadati nii alt üles, et ta on nii vägev sõita ja mida iganes, siis see andis mulle just väga hea võimaluse, et tõestada, et ma olen tast parem ja siis tähendab, et ma olen veel parem.

Selles mõttes see oleneb, kuidas sa neid asju vaatad ja mina arvan, et see konkurents on tore. Kogu mu elu on olnud kõrge konkurents ja tänu sellele ma olen ise ka saavutanud nii kõrge taseme siin spordis. Ja muidugi, kui nüüd peaks juhtuma niimoodi, et selgelt mina teen paremat tööd kui ükski teine nendest reservsõitjatest ja keegi saab koha üle minu, siis muidugi ma oleks pettunud, aga kui asi on aus ja see, kes teeb kõige parema töö, see saab koha, minu arust on täiesti arusaadav asi. Kui Franco testidel ja igal pool on minust palju parem, siis minu arust on täiesti loogiline, kui tema saaks võimaluse üle minu, nii nagu elu käibki. Minu arust see on väga aus ja arusaadav.

Kas saad natuke avada, millised on sinu plaanid aastal 2025, sõidad sa kuskil sarjas veel?

Ei, teisi sarju ei sõida. Selge on see, et fookus on F1-l ja ma ei ole siin reservkohas selleks, et teisi sarju sõita. Olen siin selleks, et valmistuda F1-ks. Esimesele kahele etapile mina ei lähe, sest ma olen sellel ajal simulaatoris, mis on tegelikult isegi tähtsam ülesanne, sest simulaatoris sa teed race support'i, kus sa siis abistad inseneri raja ääres niimoodi, et peale esimest kahte trenni saadavad nemad sulle seadistuse ideed, mis nad arvavad, et võiks toimida ja siis sina simulaatoris öösel proovid neid läbi, kuni algab kolmas vabatrenn ja siis mis iganes järeldusele sina seal simulaatoris jõuad, siis seda nad proovivad kolmandas trennis ja otsustavad, mis kvalifikatsiooni teevad. Esimesed kaks etappi olen mina seal simulaatoris autot arendamas. Ja siis neljandast etapist olen ka raja ääres. Aga nagu ma ütlesin, siis tegelikult see raja ääres olemine… jah, sa oled seal valmis selleks, kui midagi juhtub, et koht üle võtta, aga suurem töö käibki tegelikult simulaatoris.

Said nüüd talvel ka kodus nägu näidata, kuidas Eestis on, kas tuntakse juba rohkem ära ka?

Raske öelda, ega ma ütlen ausalt, ma väga palju nagu ringi käinud. Ega ma tegelikult talvel väga palju Eestis ei olnud, ikkagi suhteliselt palju olin Inglismaal ja tegin muid asju ja kui ma Eestis olin, siis kui soovid kõiki oma pereliikmeid näha, meil on väga suur perekond, soovid oma sõpru näha ja kõiki lähedasi, siis tegelikult see aeg liigub väga ruttu ja tahad veel iga päev trenni ka teha, ega siis väga palju aega ei ole midagi muud teha.

Mulle väga meeldib Eestis olla, sest et seal on väga rahulik ja ma saan käia rahulikult jõusaalis, rahulikult trenni teha, rahulikult sporti teha looduses. Selle jaoks on Eesti väga-väga hea koht, kuhu koju minna, Eks ikka siin-seal tuntakse, ma ei oska nüüd öelda, kas nii palju rohkem kui varem või mitte, aga lõppkokkuvõttes ega mind nii väga see ka ei huvita, ma ei tee seda sporti sellepärast, et tahan kuulsaks saada, vaid ma teen seda sporti, sest mulle meeldib võidu sõita ja lihtsalt F1-s on kõige kiiremad autod, millega kõige ägedam sõita ja kõige suurem konkurents ja sellepärast sinnapoole pürgin. Aga üleüldiselt on Eestis ikkagi asi rahulik ja pigem vähe tullakse rääkima. Ja kui ma aus olen, siis iga päev, mis ma sain, kus oli normaalne miinuskraadidega ilm, ma käisin jäärada sõitmas, et harjutada. Selles mõttes tegevust jagus.