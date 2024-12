Paul Aron: olen valmis kõik panustama, et vormel-1 sarja jõuda

Paul Aroni viimased nädalad on olnud eriti sündmusterohked, kui vormel-2 sarjas, mille ta kokkuvõttes lõpetas kolmandana, teenis ta kuu alguses esimese põhisõidu võidu ning enne seda tuli ka uudis, et uuest hooajast on just tema Alpine'i meeskonna reservsõitja.

Eelmisel teisipäeval sai 20-aastane Aron noorte sõitjate testipäeval esmakordselt proovida ka F1 autot. "Hooaeg alles lõppes ja ma alles paar päeva tagasi tegin oma esimese sõidu vormel-1 autos. Kõik liikus väga kiiresti nendel päevadel ja ütlen ausalt, et mul väga palju aega maha rahuneda polegi olnud," ütles noor vormelitäht ERR-ile.

"Kindlasti tuleb Alpine'i poolt mulle väga palju tööd, see on osa reservsõitja rollist, et ma veedan väga palju aega simulaatoris, ma veedan väga palju aega tiimiga," lisas ta. "Kindlasti antakse mulle väga palju päevi vormel-1 autos ja omalt poolt soovin ma muidugi panustada nii palju kui võimalik. Sul on üks kord elus võimalus saada vormel-1 sarja ja mina olen selleks valmis kõik panustama, et sinna jõuda."

Kuidas siis ikkagi F1 autos olla on? "Seda on väga palju küsitud ja ma olen alati mõelnud, et kuidas ma sellele küsimusele vastan, sest tahaks olla ikkagi originaalne ja ei tahaks ajada seda sama juttu, mida iga teine sõitja," vastas Aron.

"Aga kahjuks seal väga palju sõnavalikuid pole, kuidas seda emotsiooni kirjeldada. See on ikkagi täiesti uskumatu, mida see vormel teha suudab. Ükski asi, mis ma olen elus proovinud, ei ole ligilähedalegi nii kiire, kui see vormel-1 auto ja see samm vormel-1-st vormel-2-e on nii suur," rääkis ta. "Palju suurem kui ükski teine samm, mida ma olen oma elus teinud. On võimatu ette aimata, mida sa seal kogema hakkad ja kui ma esimest korda sinna autosse hüppasin, siis oli väga raske uskuda, kui kiiresti see auto suudab sõita ja kindlasti võttis natuke aega, et ära harjuda. Sellegipoolest harjusin väga kiiresti ära ja peale paari ringi on see juba nagu iga teine vormel. Sa proovid sellega sõita nii kiiresti kui võimalik."

Pikem intervjuu Paul Aroniga on eetris spordiaastat kokkuvõtvas saates "Aasta tipphetked 2024. Sport" ETV-s 29. detsembril kell 18.45.