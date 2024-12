Paul Aron: võistlus on see üks hetk, kus olen täielikult olevikus

20-aastane Aron sõitis sel hooajal esimest korda vormel-2 sarjas ning teenis Hitech Pulse-Eight vormeli roolis üldarvestuses kolmanda koha. Aron teenis tänavu ühe sõiduvõidu, olles parim eelviimasel etapil Lusailis. Lisaks sai ta erinevate etappide põhi- ja sprindisõitudes kokku veel seitse pjedestaalikohta.

"Hooaeg oli väga edukas, minu eesmärk oligi esikolmikusse jääda ja selle saavutasime. Aga kui vaadata, kuidas poole aasta peal seis oli ja me sarja juhtisime, siis oli kindlasti ka lootust tiitel võita," ütles Aron Raadio 2-le.

"Liiga palju tehnilisi probleeme, liiga palju vigu minu poolt ja tiimi poolt, sinna need punktid läksid ja lõpetasime kolmandana. Aga see on väga-väga edukas aasta, sest kui vaadata ajalugu, siis uustulnukana vormel-2 läbi lüüa on väga keeruline. Vormel-2 tulevad juba mängu boksipeatused, pikemad sõidud, strateegia, rehvide manageerimine on juba keeruline," selgitas ta.

Novembri lõpus selgus, et Aroni karjääri jätkub järgmisel hooajal lausa vormel-1 sarjas, sest Alpine'i võistkond sõlmis eestlasega reservsõitja lepingu. "Ma ei tulnud siia aastasse sõitma, et ainult edasi minna. Tegin seda, sest tahtsin sõita ja vormel-2 võistelda, tahtsin võidu sõita. See, et meil oli hea hooaeg ja see lepingu saime, see oli selle tulemus," rääkis ta.

"Ükstapuha mis sportlase võtad - kui nad lähevad tegema ainult tulemuse pärast, siis see on väga keeruline karjäär mentaalselt. Tulemused ei ole tihtipeale ainult sinu kontrolli all, tuleb teha seda sporti selleks, et seda nautida. Nii kaua kui ma seda naudin, siis sõidan ka hästi," jätkas Aron.

"Naudin seda, sest ma olen selles hea. Ütlen ausalt, võidusõit võimaldab mul endast kõige parema välja saada. Kui käin võistlustel, tunnen et olen mentaalselt kõige selgemas kohas. Kui autos istun, siis tunnen, et see on hetk mu elus, kus ma olen reaalselt selles ühes hetkes."

"Kui võidu ei sõida, siis mõtled hästi paljudele asjadele, mõte on kas tulevikus või minevikus," lisas ta. "Kui autos istun, siis see on üks hetk, kus olen täielikult olevikus ja keskendun ainult sellele hetkele. Kui võtame väga suures pildis, siis mis elu mõte ikka on, kui endast maksimum välja saada."

Aron sai detsembris esmakordselt ka vormel-1 autot proovida, kui sõitis Abu Dhabis toimunud testisõidul välja esikümne väärilise aja. "Sõitsin esimest korda vormel-1 autoga ja see pole lihtne asi, mida teha. See oli väga vägev kogemus, sellel autol on nii palju pidamist ja võimsust, pidurid on nii head, see on nii suur hüpe sellest, mis oma elus teinud olen. Pärast poolt päeva oli tunne, et soolikad olid nihkunud," kirjeldas Aron.

"Ütlen ausalt, natuke keeruline oli. Kindlasti käis keha šokiperioodist läbi ja siis teine pool päeva oli täiesti tavaline asi, olin juba ära harjunud. See on nii suur samm edasi juba vormel-2 sarjast," jätkas ta. "Sa valmistud terve oma elu, et jõuda vormel-2 ja siis teed sellise sammu nagu seda ettevalmistust poleks üldse olnud, et minna vormel-1. Nii suur samm, et sul on võimatu ette aimata, kui kiire see auto on."