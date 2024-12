Ralf Aron venna F1 lepingust: Alpine'is on Paulil päriselt perspektiivi sõitjaks saada

Vanema venna sõnul on Paul erinevate vormel-1 tiimidega kontaktis olnud kogu oma karjääri. "Kui eelmisel aastal Pauli aeg Mercedese noorteprogrammis lõppes, siis rääkisime paljude tiimidega, et näha, mis turul toimub, aga ta kindlasti kerkis veel rohkem pildile tänavuse aasta alguses, kui suutis vormel-2 sarjas uustulnukana kohe tulemusi tuua, stabiilselt sõita ja kõike muud õigesti teha. Siis ta jäi kõigile silma ja minu telefon läks päris aktiivseks," meenutas Ralf Aron.

"Kogu protsess Alpine'iga liikus väga hästi. Mõlemad osapooled olid algusest peale oma soovide ja ootustega ühel leheküljel. Sealt see hea tunne tekkis ja meil liikus ideest kuni allkirjani väga kiiresti, mis on igati positiivne märk," lisas vanem Aron.

"Paul on praegu väga heas positsioonis. Selle protsessi käigus uuriti meilt tihti, et miks Paul juba kuskil juunioride tiimis pole. Minu vastus sellele oli väga lihtne, et miks ta peaks minema juunioride tiimi kui need tiimid ei suuda midagi vastu pakkuda. Meie otsisime tiimi, kellel on reaalselt potentsiaali ja võimalusi pakkuda. Kuskil niisama juunioride tiimis tiksuda pole mõtet. Alpine on tiim, kus Paulil on päriselt perspektiivi sõitjaks saada."

Ralf Aron. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Gruppe C Photography

Esimene seos Alpine'iga tekib õigustatult Prantsusmaaga: kuulub ju sportautode kaubamärk Prantsusmaa autotootjale Renault'le, kelle valmistatud on ka vormeli jõuallikas. Viimasel kahel hooajal on tiimi mõlemad sõitjad olnud prantslased. Aga taust on mõnevõrra keerulisem.

Tiimi ajalugu vormel-1 sarjas ulatub 1980ndatesse, debüüt tehti Tolemani nime all. Hiljem on sama meeskond võistelnud ka Itaalia moebrändi Benettoni, kahel erineval perioodil Renault' ametliku tehasetiimi ja Briti sportautotootja Lotusena.

Konteksti andmiseks: Benettoniga krooniti kahel korral maailmameistriks Michael Schumacher ja Renault'ga Fernando Alonso. Tolemani roolis tegi vormel-1 debüüdi Ayrton Senna, Lotuse eest naasis pärast ralliaastaid ringrajale Kimi Räikkönen.

Prantsusmaalt võivad niisiis istuda kõrgemad pealikud, aga vormeliringkondades tuntakse Alpine'i hoopis Team Enstone'ina – Enstone on Kesk-Inglismaal paiknev 1200 elanikuga küla, mille lähistel asub selle võistkonna kodu juba aastast 1992. Just seal tehakse ära tegelik töö.

Tänavu juulis palgati tiimi juhtima Oliver Oakes. 36-aastane britt on kümmekond aastat olnud madalamates vormelisarjades tegutseva Hitechi üks juhtfiguure, ta on töötanud nii mõlema Aroni venna kui ka Jüri Vipsiga.

Alpine'i tiimipealik Oliver Oakes. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP

"Oliver on inimene, kes oskab tiimi väga hästi juhtida ja tema käe all oskavad inimesed head tööd teha," avas Paul Aron Alpine'i tiimijuhi tausta. "Mul on väga palju usku kõigesse, mis Oliver Alpine'i viib ja lisaks temale on seal Flavio [Briatore], kes on oma karjääri jooksul korduvalt näidanud, et ta oskab vormelimaailmas asjad tehtud saada. Kui vaatame Alpine'i tänavust hooaega, siis nad tegid hooaja jooksul suure sammu edasi. See näitab, et uued inimesed, kes tulid tiimi juhtima, teevad seda hästi."

Teise olulise figuurina väärib märkimist Paul Aroni jutust läbi käinud mees, kes toodi võistkonda kuu aega enne Oakesi – legendaarne ärimees Flavio Briatore, kes ametinimetuselt nõunik. 74-aastase Itaalia vanahärra värvika eluloo jutustamiseks läheks tarvis eraldi saadet, aga vormel-1 sarjas aitas just tema püünele nii Michael Schumacheri kui ka Fernando Alonso. Teise äärmusesse mahub aga teadmine, et korra on Briatorele vormel-1 sarjas ka eluaegne tegutsemiskeeld määratud. Nagu öeldud, vajaks tema lugu eraldi saadet.

Milline esmamulje on jäänud Paul Aronile? "Täiesti normaalse inimese mulje. Nii nagu enamus inimesi vormelimaailmas, on ka Flavio sihikindel ja teab, mis ta tahab. Ning kui ta tahab midagi, siis ta arvatavasti selle ka saab. F1-s on see väga tähtis omadus. Kui tahad midagi tehtud saada, siis peab olema sihikindel. Ainult niimoodi liigub tiim ja kogu ülejäänud organisatsioon edasi," ütles Eesti vormelilootus.

"Probleemid tekivad siis, kui liiga kaua istutakse diivani peal ja ollakse mugavustsoonis. Siis tekivad sellised olukorrad, kus oli näiteks paar aastat McLaren – tipptasemel tiim ja väga palju ressursse, aga kuna n-ö ülevalt ei juhitud tiimi õigesti, siis nad langesid pingerea lõppu ja olid seal päris mitu aastat kinni. Flavio teab väga hästi, kuidas organisatsiooni juhtida ja asjad tehtud saada. Mina seda ei karda, et tema juhtimise all jääb Alpine lihtsalt tiksuma."

Flavio Briatore. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com

Mida võiks aga tuua järgmine aasta? "Kindlasti kogemus vormel-1 masinaga on kõige tähtsam prioriteet," alustas Ralf Aron. "Õnneks on Paul end sellisesse positsiooni pannud, et ta ei pea kohe midagi tõestama. Ta on noortesarjades ülimalt tublit tööd teinud ja tegi tänavu F2-s kõik, mida seal tegema peab."

"Kõik oleneb asjaoludest. Kindlasti ei tasu Paulil kuhugi rooli hüpata, kus pole häid tingimusi, n-ö kahtlase tiimiga kahtlases sarjas. See ei tule kindlasti kõne alla, sest see võib talle rohkem kahju kui kasu teha. Pauli jaoks on esmatähtis kindlasti F1-s kilomeetreid koguda, selles keskkonnas töötada ja tegelikult see reservsõitja koht, mis tal on, ma arvan, et see hõlmab endas palju rohkem tööd kui väljaspoolt vaadates võib tunduda."