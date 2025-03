Tarmo Klaar: McLaren alustas sealt, kus eelmine aasta lõpetas

Melbourne'i linnarajal teenis võidu Norris, kes edestas vihmastes oludes Red Bulli superstaari Max Verstappenit ning Mercedeseid roolivaid George Russellit ning Andrea Kimi Antonellit. Norrise jaoks oli see sarjas teine järjestikune võit, mullu lõpetas ta hooaja Abu Dhabis võidukalt.

"Kõigi eelduste kohaselt vähemalt hooaja algus tuleb [McLareni] oma. McLaren alustas sealt, kus eelmise aasta lõpetas. Kellele kahjuks, kellele õnneks – sama kehtib ka Red Bulli kohta. Paljude teistega on olukord segane, aga paistab, et hooaja algus on paljulubav," ütles vormeliekspert Klaar Vikerraadiole.

Tema sõnul ei ole aga pärast hooaja avaetappi põhjapanevaid järeldusi võimalik teha, sest hooajaeelsed testid ei läinud kellelgi päris nii nagu sooviti. "Talvised testid Bahreinis toimusid ebaharilikes oludes. 20 kraadi oli külmem, kui oodati. Väga raske öelda, mis seis tegelikult on võistkondade vahel. Talviste testide toimus ka selliseid ebaharilikke asju, et mõnikord testid katkestati vihma tõttu. Kõrbes," rääkis Klaar.

"Siis kadus elekter ära tunniks ajaks, siis kukkus finišikohtuniku kabiini klaas maha, jälle katkestati. Aston Martini sõitjad olid tõbised. Kui puslet hakkad kokku panema, siis küsimärke on rohkem kui vastuseid. Ja Austraalia on tänavarada, vabatreeningutel olid Ferrarid päris head, kvalifikatsioonis toimus täielik ärakukkumine," lisas ta.

Viimasel neljal hooajal maailmameistriks tulnud Verstappen alustas hooaega teise kohaga, aga Klaari sõnul on 27-aastane täht teinud olulise arenguhüppe. "Sul võib motivatsioon kaduda, aga kiirus ja tunnetus ei kao kuhugi. Eriti viimasel aastal on ta psühholoogiliselt arenenud - ei lähe iga kord kivist vett välja pigistama," selgitas ekspert.

"Ta võimalust haistis, kui Norris oleks tema ees mingi otsustava vea teinud. Aga autot tal nii palju ei olnud, et rünnata nagu viimastel aastatel. Lõpuks otsustas, et tuleb võtta need punktid, mis võtta on," lisas ta.

Uutest pilootidest üllatas 18-aastane Andrea Kimi Antonelli, kes pälvis oma debüütetapil lausa viienda koha. "Paistab, et Mercedes on püüdnud igati tal psühholoogilist survet maha võtta. Mine, sõida, naudi, ära mine midagi tõestama. Tegi paar sõiduviga, aga õnneks ühegi kõva asjaga kokku ei puutunud ja jätkas," ütles Klaar.

Fearless in his first race



Kimi Antonelli sweeps past Alex Albon to take P4 in Melbourne #F1 #AusGP pic.twitter.com/o7AZLDWoJ0 — Formula 1 (@F1) March 17, 2025

Pettuma pidi aga Ollie Bearman, kes põhjustas juba esimesel vabatreeningul punase lipu ning pidi parandustööde tõttu teise treeningu vahele jätma. Kolmandas treeningus sõitis ta kruusale ning jäi ajata, kuid tal lubati siiski põhisõidus osaleda. Ebaõnn tabas ka Racing Bullsi debütanti Isack Hadjarit, katkestama pidi kuus sõitjat, nende hulgas ka tuntud tegijad Fernando Alonso (Aston Martin) ning Carlos Sainz Jr. (Williams).

Paul Aroni Alpine'i tiimikaaslane Jack Doohan oli samuti katkestajate seas, kui 22-aastane austraallane ei jõudnud kodupubliku ees vihma tõttu esimest ringi lõpetada.

Eestlane ootab oma võimalust ning Klaari sõnul on Aronil esmalt vaja simulaatoris kõvasti tööd teha. "Minu käest on paljud küsinud, et mis arvan, kui tekib situatsioon, et on vaja üks sõitja asendada. Kes siis valitakse? Otse loomulikult Colapinto, sest temal on üheksa etappi eelmisel aastal. Tal on vormel-1 võistlusnädalavahetuse kogemus all ja ta on kiire," ütles ekspert.

"Kui Aron teeb väga head tööd simulaatoris, simulaatoris istuvad aeg-ajalt ka põhisõitjad. Mingi võrdlusmoment on olemas tiimi sees. Kindlasti saab ta sel aastal sõita ka tänapäevase võistlusautoga esimesel vabatreeningul. Tänavu on reegel selline, et kummaski autos tuleb vähemalt kaks sõita sõidutada uustulnukat nagu Aron. Aroni seis on selline, et palju on tema oma kätes, aga palju sõltub ka tiimisisesest poliitikast," lisas Klaar.

Vormel-1 hooaeg jätkub juba järgmisel nädalavahetusel Hiinas, kus võisteldakse Shanghai ringrajal.