F1 etapi treeningul lehvitati seinasõitude tõttu kaks korda punast lippu

Vormel-1 maailmameistrivõistluste etapil Madridis sõitsid viimasel vabatreeningul seina nii Ferrari piloot Lewis Hamilton kui ka Haasi sõitja Oliver Bearman.

Hamiltoni ratas lukustus 90-kraadises paremkurvis ja Ferrari libises vastu turvabarjääri. Ta küll tagurdas rajale, aga katkestas siiski enne tagasi boksi jõudmist.

Lewis Hamilton locks up and hits the barrier!



Here is how the incident unfolded... #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/YDTN59NAlC — Formula 1 (@F1) September 12, 2026

Turvabarjääri parandamise tõttu heisati punane lipp ja sessioon katkestati. Pärast selle jätkamist tuli treening ka teist korda pooleli jätta, sest Bearman kaotas kiires paremkurvis masina üle kontrolli ja proovis samuti barjääride tugevust.

Nooo, Ollie!



The Haas driver loses control and hits the wall in the final moments of FP3 #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/hpsS2lksRk — Formula 1 (@F1) September 12, 2026

Parimat aega näitas treeningul MM-sarja üldliider Kimi Antonelli (Mercedes; 1.32,797), kellele järgnesid Charles Leclerc (Ferrari; +0,166) ning McLareni piloodid Oscar Piastri (+0,189) ja Lando Norris (+0,236).

Reedestel vabatreeningutel domineerisid samuti Mercedesed. Esimesel treeningul oli kiireim George Russell, kes edestas Antonellit 0,286 sekundiga. Teisel treeningul näitas parimat aega juba itaallane ja Russell oli alles viies.