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F1 etapi treeningul lehvitati seinasõitude tõttu kaks korda punast lippu

Vormelisport
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Vormelisport

Vormel-1 maailmameistrivõistluste etapil Madridis sõitsid viimasel vabatreeningul seina nii Ferrari piloot Lewis Hamilton kui ka Haasi sõitja Oliver Bearman.

Hamiltoni ratas lukustus 90-kraadises paremkurvis ja Ferrari libises vastu turvabarjääri. Ta küll tagurdas rajale, aga katkestas siiski enne tagasi boksi jõudmist.

Turvabarjääri parandamise tõttu heisati punane lipp ja sessioon katkestati. Pärast selle jätkamist tuli treening ka teist korda pooleli jätta, sest Bearman kaotas kiires paremkurvis masina üle kontrolli ja proovis samuti barjääride tugevust.

Parimat aega näitas treeningul MM-sarja üldliider Kimi Antonelli (Mercedes; 1.32,797), kellele järgnesid Charles Leclerc (Ferrari; +0,166) ning McLareni piloodid Oscar Piastri (+0,189) ja Lando Norris (+0,236).

Reedestel vabatreeningutel domineerisid samuti Mercedesed. Esimesel treeningul oli kiireim George Russell, kes edestas Antonellit 0,286 sekundiga. Teisel treeningul näitas parimat aega juba itaallane ja Russell oli alles viies.

Toimetaja: Siim Boikov

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