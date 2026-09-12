Norris napsas viimase ringiga Antonellilt parima stardikoha

Norris sõitis viimases sessioonis oma viimasel ringil välja aja 1.31,824 ja edestas teiseks tulnud MM-sarja liidrit Kimi Antonellit (Mercedes) kõigest 0,011 sekundiga.

"Olen veidi üllatunud, et räägin praegu siin võitjana. See oli ilmselt üks parimaid ringe, mida olen oma karjääri jooksul üldse kunagi sõitnud," rääkis Norris kvalifikatsiooni järel. "See oli lihtsalt üks nendest ringidest, kus kõik klappis. Adrenaliin oli viimasel ringil laes. Oh, milline ring, imeline!"

"Arvasin, et tegin hea ringi, aga siis tuli üks mees ja napsas esikoha minult ära," nentis Antonelli. "Niivõrd kuumal rajal oli raske õiget tasakaalu leida. Õnneks oli rada üsna puhas. Kokkuvõttes läks meil ikkagi hästi," lisas ta.

Teisest stardireast lähevad pühapäevases põhisõidus teele Max Verstappen (Red Bull; +0,140) ja Lewis Hamilton (Ferrari; +0,189). "Minu arvates läks kvalifikatsiooni väga hästi. Kolmas koht on suurepärane tulemus. Sain kurvidesse minna täpselt nii nagu soovisin," sõnas Verstappen.

Ülejäänud esikümne moodustasid Charles Leclerc (Ferrari; +0,195), George Russell (Mercedes; +0,325), Oscar Piastri (McLaren; +0,470), Liam Lawson (Red Bull; +0,492), Franco Colapinto (Alpine; +1,079) ja Arvid Lindblad (Racing Bulls; +1,217).

Põhisõit algab pühapäeval Eesti aja järgi kell 16.00.