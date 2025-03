Aron testis Bahreinis Alpine'i autot

21-aastane Aron läbis Bahreini ringraja kokku 130 korda ning tema parimaks ringiajaks jäi 1.35,407, poole sekundi võrra aeglasem kui tema tiimikaaslane Ryo Hirakawa (1.35,336).

Rehvitootja Pirelli kasutab Bahreini testil kogutud andmeid 2026. aasta hooaja rehvide arendamiseks.

Vormel-1 hooaeg algab 16. märtsil Austraalia GP-ga.

✅ Mission accomplished in Bahrain! 2,700 km covered in Pirelli's 2026 two-day tyre test with Alpine & Williams. Next stop: Melbourne! #F1 https://t.co/CN6EDuHLfx pic.twitter.com/JI5r6i91yr