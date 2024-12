Esmakordselt F1 autot juhtiv Aron näitas testisõidul head tempot

Vormel-2 sarjas suurepärase hooaja teinud Aron läbis Yas Marina ringraja hommikuses hommikuses sessioonis 52 korda ning sai oma parimaks ajaks kirja 1.25,561, mis oli sessiooni kümnes aeg.

Kiireim oli Williamsi võistkonda siirdunud Ferrari piloot Carlos Sainz (1.24,435), kellele järgnesid tema endine tiimikaaslane Charles Leclerc (1.24,561) ning lõppenud vormel-1 hooajal teise koha saavutanud McLareni piloot Lando Norris (1.24,678).

Testisõidu teine sessioon peetakse teisipäeva pärastlõunal.

Nothing like your first time out in an F1 car, right @PaulAron16 pic.twitter.com/BMjyuzPB5Y