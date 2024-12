Luik Aroni võimalusest: Alpine on tiim, kes üritab sõitjat edasi arendada

Vormel-1 sarja võistkond Alpine teatas novembri lõpus, et 20-aastasest eestlasest Paul Aronist saab järgmisest hooajast tiimi reservsõitja. Mida see täpsemalt tähendab, käis ETV spordiuudiste stuudios rääkimas autospordiajakirjanik Rein Luik.

Sel vormel-2 hooajal Hitech PulseEight meeskonda esindanud Aron teenis ühe sõiduvõidu, kui oli parim hooaja eelviimasel etapil Lusailis. Lisaks sai ta erinevate etappide põhi- ja sprindisõitudes kokku veel seitse pjedestaalikohta ning lõpetas MM-hooaja kokkuvõttes kolmandana. Novembri lõpus avalikustas Alpine'i vormel-1 meeskond, et on noore eestlase palganud tiimi esimeseks reservsõitjaks.

"Kindel saab olla selles, et ta saab enne hooaega ilmselt osaleda mõnel testisõidul ning noortele reservsõitjatele on reeglitega ette nähtud, et iga tiim peab hooaja jooksul neljal etapil lubama noore sõitja vabatreeningul rooli. See on talle kindlalt garanteeritud," kinnitas Luik.

Alpine'i senine reservpiloot Jack Doohan edutatakse käimasoleva hooaja järel põhisõitjaks. Meeskonna teiseks põhisõitjaks järgmisel hooajal on Pierre Gasly. "Kui midagi peaks põhisõitjatega juhtuma, on Aron see, kes hüppab rooli. Ta käib igal etapil kaasas, osaleb kõigil inseneride ja sõitjate vahel toimuvatel briifingutel, ta näeb, kuidas töö käib," selgitas Luik.

Mis peab aga juhtuma, et ta saaks põhisõitjaks? "Eks õnne peab ka olema, nagu vormel-ühes alati. Alpine'i tiim on üks nendest vähestest tiimidest, kes reservsõitjat ei oota igale etapile mitte ainult kohale varuks, vaid kes üritab sõitjat edasi arendada, ette valmistada, et sellest sõitjast saaks põhisõitja," nentis Luik.